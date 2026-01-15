16 ene. 2026
Fútbol Internacional

La Premier permite un margen de cinco centímetros en fuera de juego

La Premier League da un margen de cinco centímetros para la marca del fuera de juego, después de confirmar este jueves que el gol legal de Florian Wirtz, del Liverpool, contra el Fulham el pasado 4 de enero estuvo bien validado.

Enero 15, 2026 05:14 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-ENG-PR-ARSENAL-LIVERPOOL

Anthony Taylor, uno de los árbitros que imparte justicia en la Premier League.

Foto: AFP

El futbolista alemán empató el partido contra el Fulham en el minuto 57 en posición dudosa. Tanto fue así que el linier lo anuló en primera instancia, pero la revisión del VAR confirmó que el tanto era legal y subió al marcador.

El sistema de fuera de juego semiautomático determinó que no había fuera de juego porque en la Premier League se concede un margen de cinco centímetros, al utilizar líneas más grandes.

Si este tanto se hubiera marcado en España, Alemania o Italia, hubiera sido anulado, pero al usar estas líneas más anchas el sistema semiautomático de la Premier, el gol de Wirtz subió al marcador.

En la imagen que pudo verse por televisión, parecía fuera de juego, lo que propició las quejas del Fulham, cuyo entrenador, Marco Silva, anunció que contactarían al colegio de árbitros de la Premier para pedir explicaciones por esta jugada.

El partido acabó con empate a dos entre Fulham y Liverpool.

Fútbol Internacional Premier League VAR
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Arsenal.jpg
Fútbol Internacional
Arsenal se impone al Chelsea en la ida
Arsenal venció 2-3 al Chelsea, y va con ventaja para el juego de vuelta por las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra.
Enero 14, 2026 07:53 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-GER-BUNDESLIGA-COLOGNE-BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Bayern Múnich cierra una primera vuelta de récord
El equipo de Múnich venció por 3-1 a Colonia y alcanzó 47 puntos en el corte de campeonato.
Enero 14, 2026 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
G-p_lmUXgAAtWOi.jfif
Fútbol Internacional
Otro golpazo: Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey
El Albacete, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid (3-2) gracias a un gol de Jefté Betancor, en el minuto 95.
Enero 14, 2026 07:09 p. m.
FBL-ITA-SERIEA-INTER-LECCE
Fútbol Internacional
Inter tuvo que sacar las garras en San Siro para vencer al Lecce
El Inter de Milán tuvo que sacar las garras en San Siro para superar al Lecce (1-0), pero el tardío gol de Francesco Pio Esposito sirvió para aprovechar el ‘pinchazo’ del Napoli.
Enero 14, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
G-pVZLNbQAMOPjs.jpg
Fútbol Internacional
Senegal vence a Egipto y se clasifica a la final de la Copa África
Con un solitario tanto de Sadio Mané, Senegal eliminó a Egipto (1-0), se clasificó para la final de la Copa África y terminó con la ambición de Mohamed Salah, que derrotado y con alguna que otra lágrima lamentó perder la última opción que tenía de ganar uno de los pocos títulos que no lucen en sus vitrinas.
Enero 14, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Conor Gallagher
Fútbol Internacional
El Atlético de Madrid completa el traspaso de Gallagher al Tottenham
El Atlético de Madrid completó este miércoles el traspaso al Tottenham del centrocampista internacional inglés Conor Gallagher, después de 77 partidos, 7 goles y 7 asistencias en año y medio en el club rojiblanco, del que sale ahora en el mercado de invierno de vuelta a la Premier League.
Enero 14, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más