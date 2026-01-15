16 ene. 2026
Fútbol Internacional

Importante victoria a domicilio del Milan

El Milan sumó tres puntos casi hasta inesperados por cómo se desarrolló el partido ante el Como 1907 (1-3), pues se vistió de equipo superviviente en la primera mitad ante los hombres de Cesc Fàbregas gracias a un excelso Mike Maignan bajo palos y de combinado resolutivo en área rival gracias a un desatado Adrien Rabiot.

Enero 15, 2026 07:20 p. m.
FBL-ITA-SERIEA-COMO-ACMILAN

El Milan se impuso de visitante este jueves.

FOTO: STEFANO RELLANDINI/AFP

Todo lo que le pudo salir mal al Como le salió mal. Había preparado Fábregas el partido perfecto ante Massimiliano Allegri. Rabiot y Maignan se encargaron de convertirlo en una pesadilla para el español. Era un duelo entre un equipo que no había perdido en casa y otro que no había perdido a domicilio. Ensanchó el técnico catalán un metro el campo para controlar mejor a los ‘rossoneri’. Y le funcionó.

Los ‘lariani’ fueron claramente superiores a los milanistas. El tanto de cabeza de Kempf en el minuto 10 confirmó una superioridad que se mantuvo casi todo el encuentro.

Sin embargo, no todo en el fútbol es el control. Que se lo digan a Allegri, cuyo estilo muchas veces busca más efectividad que dominio. Esta vez tuvo un ángel de la guarda situado bajo palos. Un portero que ya acostumbra a salvar al Milan pero que en esta ocasión brilló como pocas veces. Porque cada ataque del Como, cada internada, cada centro lateral, cada disparo lejano... quedó en nada por su culpa.

Frustró de manera implacable a los Nico Paz y compañía. Los mismos que se vieron superiores a casi todo el Milan. Les faltó el último paso. Toparon con el muro francés. Una mano derecha a un disparo de Nico Paz en la frontal. Una doble espectacular a Da Cunha, quizá la que más del choque, primero al remate a bocajarro y la segunda cayendo antes de que llegara el francés al balón. Tremenda.

Tantas ocasiones al limbo por culpa de Maignan y nada del Milan. Hasta que en el último minuto del primer acto, de manera imprevista, Saelemakers robó arriba y lazó en profundidad a Rabiot. El centrocampista, potente, llegó justo antes que Kempf. El VAR confirmó el penalti y Nkunku transformó. Empate a uno inexplicable para el Como y Fàbregas.

No bajó los brazos la revelación de la Serie A. Pero Maignan tampoco bajó el nivel. Apareció para rubricar otra mano a Douvikas ya en la segunda mitad. Abajo al palo corto. Y una segunda a un Nico Paz que poco después consiguió evitar al meta galo pero topó con el larguero. Fue misión imposible para el Como superar a Maignan.

Entre medias, otra contra relámpago del Milan. Leao a la carrera, Rabiot, otra vez, al espacio. Y golazo del centrocampista favorito de Allegri, el mismo que fichó desde Marsella tras haber sido su protegido en la ‘Juve’. No terminó ahí el ‘show’ de Adrien. Porque en el 88, se inventó un disparo desde fuera del área para completar su noche perfecta. Penalti provocado y dos goles para sacar las castañas del fuego al Milan, que se queda a tres puntos del líder, el Inter, y tres por encima del Nápoles, tercero.

El Como 1907, por su parte, se mantiene sexto, a cinco puntos del Roma.

-- Ficha técnica:

. 1 - Como 1907: Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf (Diego Carlos, m.46), Alberto Moreno (Sergi Roberto, m.76); Perrone, Da Cunha (Caqueret, m.60); Vojvoda (Kuhn, m.66), Nico Paz, Baturina (Jesús Rodríguez, m.60); Douvikas.

. 3 - Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelamaekers, Fofana (Ricci, m.70), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (Fullkrug, m.62), Rafael Leao (Loftus-Cheek, m.70).

Goles: 1-0, m.10: Kempf; 1-1, m.45: Nkunku (p); 1-2, m.55: Rabiot; 1-3, m.88: Rabiot.

Árbitro: Marco Guida. Mostró tarjeta amarilla a Jacobo Ramón (m.91) por parte del Como 1907.

Incidencias: encuentro correspondiente a la decimosexta jornada de la Serie A, recuperado tres semanas después por la disputa de la Supercopa de Italia y celebrado en el Estadio Giuseppe Sinigaglia de Como (norte de Italia).

Fútbol Internacional
Arsenal se impone al Chelsea en la ida
Arsenal venció 2-3 al Chelsea, y va con ventaja para el juego de vuelta por las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra.
Enero 14, 2026 07:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Bayern Múnich cierra una primera vuelta de récord
El equipo de Múnich venció por 3-1 a Colonia y alcanzó 47 puntos en el corte de campeonato.
Enero 14, 2026 07:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Otro golpazo: Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey
El Albacete, equipo que milita en la Segunda División del fútbol español, dio la sorpresa en los octavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Real Madrid (3-2) gracias a un gol de Jefté Betancor, en el minuto 95.
Enero 14, 2026 07:09 p. m.
Fútbol Internacional
Inter tuvo que sacar las garras en San Siro para vencer al Lecce
El Inter de Milán tuvo que sacar las garras en San Siro para superar al Lecce (1-0), pero el tardío gol de Francesco Pio Esposito sirvió para aprovechar el ‘pinchazo’ del Napoli.
Enero 14, 2026 06:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
Senegal vence a Egipto y se clasifica a la final de la Copa África
Con un solitario tanto de Sadio Mané, Senegal eliminó a Egipto (1-0), se clasificó para la final de la Copa África y terminó con la ambición de Mohamed Salah, que derrotado y con alguna que otra lágrima lamentó perder la última opción que tenía de ganar uno de los pocos títulos que no lucen en sus vitrinas.
Enero 14, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Fútbol Internacional
El Atlético de Madrid completa el traspaso de Gallagher al Tottenham
El Atlético de Madrid completó este miércoles el traspaso al Tottenham del centrocampista internacional inglés Conor Gallagher, después de 77 partidos, 7 goles y 7 asistencias en año y medio en el club rojiblanco, del que sale ahora en el mercado de invierno de vuelta a la Premier League.
Enero 14, 2026 03:37 p. m.
 · 
Redacción D10
