17 ene. 2026
Fútbol Internacional

La curiosa equipación de Colo Colo

Colo Colo de Chile lució una camiseta alternativa con los colores de Cerro Porteño para enfrentar a Olimpia.

Enero 16, 2026 08:53 a. m. • 
Por Redacción D10
20260116_084407.jpg

El argentino Claudio Aquino peleando el balón con Alex Franco de Olimpia.

Olimpia empató 0-0 ante Colo Colo y luego cayó en penales 4-3 en un amistoso disputado en Uruguay correspondiente a la Serie Río de la Plata.

La nota llamativa la protagonizó Colo Colo que saltó al campo de juego del estadio Luis Franzini de Defensor Sporting con una indumentaria similar a Cerro Porteño, con los mismos colores y diseño.

Este dato llamó la atención atendiendo que Cerro Porteño es el histórico rival de Olimpia en el fútbol paraguayo.

La indumentaria utilizada por Colo Colo es la tercera equipación del elenco trasandino. La segunda es totalmente negra, pero como Olimpia decidió utilizar su alternativa negra, el equipo chileno optó por la azulgrana.

Colo Colo Olimpia Libertadores
Redacción D10
