La curiosa equipación de Colo Colo

Olimpia empató 0-0 ante Colo Colo y luego cayó en penales 4-3 en un amistoso disputado en Uruguay correspondiente a la Serie Río de la Plata.

La nota llamativa la protagonizó Colo Colo que saltó al campo de juego del estadio Luis Franzini de Defensor Sporting con una indumentaria similar a Cerro Porteño, con los mismos colores y diseño.

Este dato llamó la atención atendiendo que Cerro Porteño es el histórico rival de Olimpia en el fútbol paraguayo.

La indumentaria utilizada por Colo Colo es la tercera equipación del elenco trasandino. La segunda es totalmente negra, pero como Olimpia decidió utilizar su alternativa negra, el equipo chileno optó por la azulgrana.