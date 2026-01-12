Fabricio Domínguez: “Queremos salir campeones de nuevo”

Antes de emprender viaje a Montevideo, Uruguay, para los amistosos ante Huracán y San Lorenzo de Almagro por el torneo Serie Río de la Plata, Fabricio Domínguez, jugador de Cerro Porteño, charló con los medios de prensa.

El lateral-volante uruguayo valoró los trabajos que vienen realizando y aseguró que los amistosos servirán para ir soltándose de cara a la competencia oficial.

Destacó la calidad del plantel e indicó que el gran objetivo es volver a salir campeón en el plano local y hacer una gran Copa Libertadores de América.

“Queremos salir campeones de nuevo, sabemos que hace rato no se sale campeón de forma consecutiva, vamos por eso. La Copa Libertadores también es un objetivo que tenemos, como todo lo que vamos a jugar este año, nos vamos a preparar con todo”, aseveró.

Valoró los refuerzos que llegaron y explicó que los amistosos servirán de mucho. “Los chicos que llegaron son muy buenos, nos van a dar otras cosas que no teníamos, nos va a venir bien, igual creo que mantener el plantel fue el mejor refuerzo que tuvimos”, apuntó, agregando a su análisis: “Estos partidos suman porque nos sirve para ponernos bien físicamente y para terminar bien la pretemporada, es una buena vara para medirse”.

Cerro Porteño jugará este martes ante Huracán desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi, mientras que su segundo juego en suelo uruguayo será el sábado desde las 20:00 ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.