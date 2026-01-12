12 ene. 2026
Cerro Porteño

Fabricio Domínguez: “Queremos salir campeones de nuevo”

Fabricio Domínguez, jugador de Cerro Porteño, tiene bien claro los objetivos para esta temporada 2026.

Enero 12, 2026 05:18 p. m.
fgfdg.jpg

Fabricio Domínguez, jugador uruguayo de Cerro Porteño.

Foto: Club Cerro Porteño

Antes de emprender viaje a Montevideo, Uruguay, para los amistosos ante Huracán y San Lorenzo de Almagro por el torneo Serie Río de la Plata, Fabricio Domínguez, jugador de Cerro Porteño, charló con los medios de prensa.

El lateral-volante uruguayo valoró los trabajos que vienen realizando y aseguró que los amistosos servirán para ir soltándose de cara a la competencia oficial.

Destacó la calidad del plantel e indicó que el gran objetivo es volver a salir campeón en el plano local y hacer una gran Copa Libertadores de América.

“Queremos salir campeones de nuevo, sabemos que hace rato no se sale campeón de forma consecutiva, vamos por eso. La Copa Libertadores también es un objetivo que tenemos, como todo lo que vamos a jugar este año, nos vamos a preparar con todo”, aseveró.

Valoró los refuerzos que llegaron y explicó que los amistosos servirán de mucho. “Los chicos que llegaron son muy buenos, nos van a dar otras cosas que no teníamos, nos va a venir bien, igual creo que mantener el plantel fue el mejor refuerzo que tuvimos”, apuntó, agregando a su análisis: “Estos partidos suman porque nos sirve para ponernos bien físicamente y para terminar bien la pretemporada, es una buena vara para medirse”.

Cerro Porteño jugará este martes ante Huracán desde las 18:15 en el estadio Parque Saroldi, mientras que su segundo juego en suelo uruguayo será el sábado desde las 20:00 ante San Lorenzo de Almagro en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera.

Cerro Porteño Fabricio Domínguez Huracán
Más contenido de esta sección
Blas Riveros
Cerro Porteño
Cerro ya planifica su ida a Uruguay
Después de su amistoso pasado por agua, Cerro Porteño ya se enfoca en su viaje a Uruguay para los encuentros correspondientes a la Serie Río de la Plata.
Enero 11, 2026 01:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Mateo Klimowicz
Cerro Porteño
Cerro Porteño: San Luis comunicó la salida de Mateo Klimowicz
El San Luis mexicano comunicó sobre la salida de Mateo Klimowicz, quien suena como virtual refuerzo de Cerro Porteño.
Enero 11, 2026 09:44 a. m.
 · 
Redacción D10
pablo Vegetti
Cerro Porteño
Cerro Porteño admite interés en Pablo Vegetti
Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, afirmó que el atacante Pablo Vegetti “es una opción, es un excelente profesional”.
Enero 10, 2026 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
Elogios del DT rival para Santiago Mosquera
Este sábado Santiago Mosquera tuvo sus primeros minutos en un juego defendiendo la camiseta de Cerro Porteño. “Este colombiano es bastante interesante”, fue uno de los elogios del entrenador rival.
Enero 10, 2026 12:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Santiago Mosquera
Cerro Porteño
Cerro Porteño: juego inconcluso con Santiago Mosquera de titular
Este sábado no pudo desarrollarse por completo los juegos amistosos que Cerro Porteño debía sostener con el 3 de Febrero debido a la intensa lluvia caída en Minga Guazú. El colombiano Santiago Mosquera integró el equipo titular.
Enero 10, 2026 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Mateo Klimowicz
Cerro Porteño
Klimowicz, virtual refuerzo de Cerro Porteño
El argentino Mateo Klimowicz estaría para ser anunciado como nuevo jugador de Cerro Porteño, de acuerdo con informaciones periodísticas.
Enero 09, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más