12 nov. 2025
Selección Paraguaya

“Estamos preparados para salir campeones”: Matías Galarza

De cara a los amistosos en Estados Unidos, la Selección Paraguaya se prepara en tierras norteamericanas. En ese sentido, Matías Galarza aseveró: “Estamos preparados para salir campeones”.

Noviembre 12, 2025 04:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Galarza

Matías Galarza, volante de la Selección Paraguaya.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Selección Paraguaya de Fútbol trabaja en Estados Unidos de cara al amistoso ante local, el sábado. Matías Galarza, uno de los que forma parte del grupo, apuntó a lo más alto de la Copa del Mundo.

“Nos estamos preparando como si fuera el Mundial. Nuestro objetivo siempre es salir campeones, le ganamos a los campeones del mundo actualmente, entonces estamos preparados para salir campeones y estos amistosos lo afrontamos como un mundial”, aseguró el volante albirrojo.

En su camino a la Copa del Mundo 2026, Paraguay derrotó a Argentina por 2-1 en un encuentro disputado en el ueno Defensores del Chaco, y recordado por el gol de chilena de Antonio Sanabria.

Después de los amistosos ante Japón y Corea del Sur en octubre, la Albirroja se medirá con Estados Unidos, el 14 de noviembre, y ante México cuatro días más tarde.

