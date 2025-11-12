“Estamos preparados para salir campeones”: Matías Galarza

La Selección Paraguaya de Fútbol trabaja en Estados Unidos de cara al amistoso ante local, el sábado. Matías Galarza, uno de los que forma parte del grupo, apuntó a lo más alto de la Copa del Mundo.

“Nos estamos preparando como si fuera el Mundial. Nuestro objetivo siempre es salir campeones, le ganamos a los campeones del mundo actualmente, entonces estamos preparados para salir campeones y estos amistosos lo afrontamos como un mundial”, aseguró el volante albirrojo.

En su camino a la Copa del Mundo 2026, Paraguay derrotó a Argentina por 2-1 en un encuentro disputado en el ueno Defensores del Chaco, y recordado por el gol de chilena de Antonio Sanabria.

Después de los amistosos ante Japón y Corea del Sur en octubre, la Albirroja se medirá con Estados Unidos, el 14 de noviembre, y ante México cuatro días más tarde.