Esperada victoria de Trinidense

¡Bonanza en Santísima Trinidad! Trinidense se reencontró con la victoria después de varias fechas, su victima fue Recoleta al que venció 3-2. Por parte del Canario, continúa sin poder lograr la victoria desde hace seis jornadas.

En medio de una intensa lluvia se enfrentaron auriazules contra los aurinegros por la decimosegunda jornada del Torneo Apertura de la Copa de Primera, en el estadio Martín Torres, en Santísima Trinidad.

El trámite se desarrolló sin apremios a pesar de la cantidad de agua caída en el gramado, con participaciones activas de ambos equipos. El primer tanto llegó a los 20’ a raíz de error en el despeje, en donde el mediocampista José Espínola convirtió contra su valla.

Un poco más tarde, el segundo tanto, no tardó en llegar para el equipo local. En esta ocasión fue producto de un perfecto contragolpe en el que el argentino Lucas González definió con mucha categoría.

El Canario sintió el golpe y se puso las pilas en el partido y poco antes del final de la primera fracción llegó el descuento de la visita. El tanto fue obra del delantero Allan Wlk, a los 37’. Este el cuarto tanto de manera personal en este torneo de Wlk.

En la complementaria, el juego se volvió a emparejar a los 73’, con el delantero Richard Ortiz Páez, quien transforma en gol un par de imprecisiones en el área de Triqui.

Sin embargo, el Auriazul volvió a tomar las riendas del juego y fue rápida la respuesta. A los 80’ el zaguero Bruno Valdez transformó en gol el penal y de esta manera volvía a adelantar a los locales en el marcador que se mantuvo hasta el final