Los Yacarés tumban a Brasil por Eliminatorias

La Selección paraguaya de Rugby, los Yacarés, vencieron a Brasil en la primera pulseada en las Eliminatorias rumbo al Mundial Australia 2027.

La victoria paraguaya fue en el Estadio Héroes de Curupayty, por el marcador de 39 a 19, por lo que viajará a la revancha con una ventaja de 20 puntos para seguir soñando con avanzar.

El equipo guaraní mostró superioridad de arranque, con un juego intenso y de mucho empuje, para sacar una diferencia importante.

El segundo compromiso será en Jacareí, cerca de San Pablo, el sábado 18 y quien gane la serie seguirá en la carrera hacia el Mundial de Australia, por lo que Brasil deberá ganar por 21 puntos para poder seguir en carrera en el complicado Torneo Clasificatorio Final que, en Dubai disputarán Samoa, Bélgica, Namibia y el tercer equipo del Sudamericano de Rugby.