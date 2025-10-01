Cuba logra un histórico empate ante Italia

Con dos goles de penal del delantero Michael Camejo, Cuba remontó ante Italia para empatar 2-2, hacer historia al conseguir su primer punto en un Mundial Sub-20 y postergar el avance de los italianos a octavos de final en el Grupo D, que se juega en la sede de Valparaíso.

El técnico cubano Pedro Pereira apeló a la tarjeta del nuevo VAR ante faltas claras del equipo italiano que el árbitro ecuatoriano Augusto Aragón no pitó y de tal manera consiguió dos penales mediante la revisión.

Camejo, que juega en el Ciudad de La Habana, entró en el segundo tiempo para convertirse en héroe al patear con seguridad y gracia ambos penales y así batir al meta Alessandro Nunziante, ficha del Udinese, que le permitió a Cuba arañar un punto ante una selección italiana llena de promesas de grandes equipos del Calcio.

El empate y los dos goles ya hacen que, a falta de un partido que disputarán el próximo sábado 4 para el cierre del grupo ante Australia, esta sea la mejor actuación de Cuba en un Mundial de la categoría, luego de que en su primera partición, en 2013, perdiera los tres partidos y anotara solamente un tanto.

Los cubanos quedan con la posibilidad de pelear un puesto incluso entre los cuatro mejores, mientras que Italia tendrá que buscar su clasificación ante Argentina.

El primer gol de los italianos llegó con una jugada de tiro de esquina del central de 17 años Andrea Natali, formado en el Barcelona español y que está cedido al equipo juvenil del alemán Bayer Leverkusen.

La azzurra, no obstante, pondría el 2-0 sobre la media hora del partido con el atacante promesa del Inter Jamal Iddrissou, que con un toque en anticipación a la defensa cubana definió un centro de Cristian Cama.

Italia se quedó con 10 jugadores con la expulsión de Iddrissou por una falta al borde del área que le hizo recibir doble amarilla. El técnico Nunziata pidió revisar la decisión, pero perdió su segunda tarjeta de VAR porque el juez ecuatoriano reiteró su apreciación.

En el segundo tiempo, los isleños, sin nada que perder, perseveraron y ante la pasividad de los italianos se multiplicaron en el ataque al punto de generar los dos penales.

Los italianos, desesperados, cometieron dos errores: un codazo en el área que le valió una amarilla al zaguero Natali y un empujón de Christian Corradi sobre Didier Reinoso, que también entró en el segundo tiempo.

Cuba marcó su segundo gol en su historial en el Mundial Sub-20 en el debut ante Argentina, donde ya había demostrado que no sería una presa fácil a pesar de perder por 3-1.

En el descuento Italia pidió un penalti, en busca de la victoria agónica, por un empujón dentro del área que no fue concedido.