03 oct. 2025
Mundial Sub 20

Por sellar el pase a octavos de final

Paraguay mide a Ucrania (17:00), pensando en los octavos de final.

Octubre 03, 2025 07:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Copa Mundial Sub-20: Paraguay - Panamá

Entre los titulares. El lateral Alexandro Maidana (club Guaraní) marcó un gol ante Panamá y es referente en la defensa del equipo paraguayo.

Adriana Thomasa/EFE

La Selección Paraguaya Sub 20 mide a Ucrania, desde las 17:00, en la ciudad de Santiago, por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Mundial Juvenil que se disputa en Chile.

La Albirroja, que marcha invicta en el certamen, busca un triunfo que lo posicione como líder de la zona, luego de conseguir una victoria ante Panamá en la primera presentación por 3-2 y sumar un sufrido empate, sin goles, frente a Corea del Sur.

El equipo paraguayo tendrá dos bajas obligadas, la del mediocampista Lucas Guiñazú (acumulación de amarillas) y el atacante Enso González (expulsión). A su vez, el equipo europeo suma misma cantidad de puntos que la Albirroja (4 unidades), pero lidera por fair play, por lo que solo sirve ganar para ser primero. En simultáneo, Panamá choca con Corea, para definir la serie. Posiciones: Ucrania 4 puntos, Paraguay 4, Panamá 1 y Corea 1.

Mundial Sub 20 Selección Paraguaya Ucrania
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Alfaro Robert Harrison
Mundial Sub 20
La gran visita que recibió la Sub 20 de Paraguay
Un día antes del estreno de la Copa del Mundo Sub 20, el seleccionador de la absoluta de Paraguay, Gustavo Alfaro, visitó al plantel albirrojo.
Septiembre 26, 2025 06:00 p. m.
 · 
Redacción D10
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
El Mundial Sub-20, cuna de sueños de futuras estrellas
La ilusión juvenil del fútbol mundial se toma Chile a partir de este sábado con el inicio de la vigesimocuarta edición del Mundial Sub-20 de la FIFA, un torneo que, a pesar de ausencias significativas, aún palpita con la pasión y el talento de jugadores que aspiran a convertirse en grandes estrellas.
Septiembre 26, 2025 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
albirroja sub 20_63271930.jfif
Mundial Sub 20
Todo listo para el debut de la Sub 20
La Selección Paraguaya Sub 20 sigue movilizándose con miras al debut en el Mundial de la categoría, mañana desde las 20:00 ante Panamá.
Septiembre 26, 2025 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
panama.jpg
Mundial Sub 20
Panamá prepara su debut contra Paraguay
Panamá, primer rival de Paraguay, anunció la convocatoria final de 21 futbolistas que disputarán el Mundial de Chile 2025.
Septiembre 23, 2025 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10