Por sellar el pase a octavos de final

La Selección Paraguaya Sub 20 mide a Ucrania, desde las 17:00, en la ciudad de Santiago, por la fecha 3 del Grupo B de la Copa Mundial Juvenil que se disputa en Chile.

La Albirroja, que marcha invicta en el certamen, busca un triunfo que lo posicione como líder de la zona, luego de conseguir una victoria ante Panamá en la primera presentación por 3-2 y sumar un sufrido empate, sin goles, frente a Corea del Sur.

El equipo paraguayo tendrá dos bajas obligadas, la del mediocampista Lucas Guiñazú (acumulación de amarillas) y el atacante Enso González (expulsión). A su vez, el equipo europeo suma misma cantidad de puntos que la Albirroja (4 unidades), pero lidera por fair play, por lo que solo sirve ganar para ser primero. En simultáneo, Panamá choca con Corea, para definir la serie. Posiciones: Ucrania 4 puntos, Paraguay 4, Panamá 1 y Corea 1.