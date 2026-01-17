17 ene. 2026

Erich Fortlage
Erich Fortlage busca la consagración en el Latinoamericano de golf
El paraguayo marcha cuarto a dos golpes del líder, en el torneo que se desarrolla en Lima, Perú.
Enero 17, 2026 05:58 p. m.
