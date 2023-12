Entre Copa y Copa, definidos los clasificados y con situaciones dispares

El cierre del Clausura determinó las posiciones de los equipos paraguayos en competencias internacionales para el próximo año. A los ya asegurados Libertad, Cerro y Trinidense se sumó Nacional que peleaba con Guarani una de las plazas a Libertadores, siendo la revelación el conjunto de Santísima Trinidad que de la mano de José Arrúa logró tan importante anhelo. De los cuatro habría que ver si se reafirma en el cargo Ariel Galeano, quien tomó el mando cuando Garnero fue a la Selección. Es de conocimiento que en los próximos días se sabrá más acabadamente su situación y la del mismo plantel, donde 16 jugadores finalizan su contrato. La temática implementada este año e incluso tiene que ver con el próximo da más cabida a los chicos de la casa y repatriar a los que estuvieron en otros conjuntos. Esa idea se mantiene, salvo excepciones que siempre se dan.

Cerro Porteño, por su parte, tras la reunión mantenida por el presidente del club Juan José Zapag y miembros del Departamento de Fútbol, tienen todo encaminado para anunciar oficialmente la continuidad en la conducción técnica de Víctor Bernay, cuyo trabajo satisface plenamente a la Comisión Directiva. El vicecampeón del fútbol paraguayo tiene previsto la pretemporada en Argentina; el gerente técnico Jubero corrió con las gestiones y hasta hubo acercamientos con el Deportivo Paraguayo para un proyecto de juveniles para el futuro.

En tanto, Trinidense viene estudiando la posibilidad de incorporar de cinco a seis futbolistas atendiendo el compromiso copero y el propio certamen local, es deseo de la dirigencia darle las mejores herramientas posibles al orientador para un buen desempeño en la Libertadores, que representa buen ingreso para los clubes participantes al cual se anotó en Fase 2.

Yendo a Nacional, se metió en este torneo por ser tercero de la Copa Paraguay, ya no lidiando en el acumulativo por el sistema de definición.

Recordemos que para la Academia la Libertadores marcó una etapa histórica en su vida, puesto que en el 2014 estuvo cerquita de alcanzar el máximo galardón cayendo en la final ante San Lorenzo de Almagro. Luego de Olimpia, tres veces campeón de la Libertadores y varias veces finalista, es el único que alcanzó tan privilegiada instancia. Justamente el Tricolor será de los clasificados el primero en aparecer en escena entre el 6 y 8 de febrero.

Pesa lo económico

Olimpia, que aún no pudo levantar el castigo de la FIFA por las deudas pendientes se ajusta a la conformación que tiene y recobrando algunos que estaban en otros representaciones, por ejemplo Matías Almeida y Kevin Parzajuk; en ese orden el propio Arce se encargó de anunciar que ya no contará con Walter González pero sí con Paiva, esto hablando de los “9”. La despedida de Tito Torres, Ale Silva y Otálvaro ya lleva su tiempo, ahora están en procura de renovar al arquero Juan Espínola y a Facundo Zabala, recurriendo a los socios para alcanzar el dinero necesario para abonar el pase de ambos. La plantilla que tendrá a su cargo Arce contará con una buena cantidad de canteranos que ya vienen alternando en Primera División. La realidad económica del Franjeado es apremiante y por ahora no podrá abrirse ninguna ventana que le permita contratar hasta que no pague lo que rondaría 2.000.000 de dólares, deberá conformarse con lo que hay.

No se descarta la posibilidad de la transferencia del defensor Mateo Gamarra, cuyo interés está en el exterior y sería una entrada importante para palear su angustiante momento.

Frustrado intento

Guaraní, con la mente puesta en la Libertadores como primordial objetivo y el revés de caídas tras caídas, originó una debacle futbolística que sentenció su presencia por el mismo 4-0 en la Olla en su despedida. No le alcanzó el acumulativo. De haber empatado el viernes podía meterse; esto no ocurrió, ratificó su endeble presente y el propio Pablo De Muner dejó la conducción. En conferencia y sin pregunta alguna expresó: “He tomado la decisión de dar un paso al costado; siento que no pudimos lograr los dos objetivos que teníamos por delante, la Copa Paraguay y la clasificación a la Copa Libertadores”. De aquí en más en Dos Bocas buscarán su reemplazante. Nada será fácil; no es solo cuestión del entrenador, la falta de respuesta de un mejor nivel está a la vista.

En la República

Luqueño, que superó la lucha primero por la permanencia, alcanzó el cupo internacional en base a mucha fuerza y carácter. Julio César Cáceres sabe de las problemáticas experimentadas, pasó etapas críticas por rendimiento y es natural que con la directiva planifiquen el futuro con toda la seriedad del caso. El Auriazul financieramente no está bien y los proyectos deben ser encarados con los menores errores posibles. Ahora aguarda pueda cumplir con todos los reclamos incluidos el de Zahzú vía FIFA y poder a partir del 8 de enero cuando se abra el libro de pases de la APF, pagar las deudas.

Como bien se sabe el sistema de disputa de la Sudamericana es el “mata- mata” en primera vuelta enfrentándose rivales del mismo país y el que avance se mete en Fase de Grupos; en esa están Olimpia, Guaraní, Ameliano y el mismo Luqueño.

Ida y vuelta

Sportivo Ameliano que está en plena construcción de su nuevo estadio en la ciudad de Villeta que tendrá capacidad para 4.500 personas y cuya primera etapa debe finalizar el 15 de marzo; habrán pagado 25% del costo total y para esa fecha gran parte de las gradas estarán terminadas.

El nuevo estadio costará aproximadamente 1.000.000 de dólares y el deseo es jugar sus partidos cuando comience el Clausura previsto para el 20 de julio del 2024. Mientras tanto, fuera de lo edilicio apura la continuidad de aquellos que están a préstamo en la entidad como Kevin Benítez y Franco Ortellado. Lo de Luis Ortiz es capítulo cerrado; Sol rechazó la oferta y el extremo volverá al unicolor. Elvio Vera y Gustavo Caballero volverán a sus clubes. Sí tiene asegurado a Ortellado y está en veremos Benítez, ambos de Lanús. Mucho tendrá que ver cómo se cierra todo esto, puesto que de ello dependerá la cantidad de jugadores que integrarán la institución; de momento la base contempla la suma de cuatro futbolistas.