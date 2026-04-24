En una Olla desolada, Cerro recibe a Ameliano

Cerro Porteño y Ameliano serán protagonistas de un encuentro atípico en La Nueva Olla, el duelo no podrá contar con público de la parcialidad azulgrana a raíz de suspensión de dos fechas aplicado por el Tribunal Disciplinario de la APF, por los incidentes que se desarrollaron en el último superclásico que tuvo una duración de 30 minutos.

El partido entre el Ciclón vs. la V Azulada se llevará a cabo desde las 20:00, correspondiente a la fecha 18 del Apertura 2026. Si hablamos de la última vez en que el equipo azulgrana efectivamente jugó y completó partido sin su hinchada, debemos remontarnos a febrero de 2024. Específicamente, el 4 de febrero de 2024, y fue empate 2-2 ante el General Caballero JLM.

El Ciclón continúa con el grave problema de lesionados y espera un equipo mixto. Por su parte, Ameliano viene de empatar 1-1 ante Nacional.

CIFRA. 11/02/2024 fue la fecha en la que el Ciclón disputó un juego sin gente. Esto fue a raíz de faltas similares a las de ahora.