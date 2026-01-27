27 ene. 2026
En Brasil, el arbitraje tendrá un sistema de descenso por rendimiento

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este martes un programa de profesionalización del arbitraje para el bienio 2026-2027, con un salario mensual, bonos por rendimiento y un sistema de mérito que incluye el descenso de categoría para aquellos con bajo desempeño.

Las evaluaciones serán realizadas por una comisión técnica y observadores contratados por la CBF.

El nuevo plan de la entidad que rige el fútbol brasileño cuenta con una inversión de aproximadamente 195 millones de reales (unos 38 millones de dólares) y, entre sus propuestas, está la creación de un ránking de rendimiento que será actualizado después de cada jornada.

Según informó la CBF, al finalizar cada año al menos dos árbitros de cada función (jueces centrales, asistentes y VAR) serán descendidos de la categoría profesional basándose en sus notas, y otros colegiados que hayan destacado en las series inferiores durante la temporada serán promovidos.

Las evaluaciones serán realizadas por una comisión técnica y observadores contratados por la CBF, quienes calificarán variables críticas como control del juego y aplicación de las reglas, desempeño físico, y claridad en la comunicación y uso del VAR.

En la fase inicial, el programa contempla a 72 profesionales, divididos en 20 árbitros centrales (11 de ellos con escarapela FIFA), 40 réferis asistentes (incluyendo 20 de FIFA); y 12 jueces de vídeo (todos ellos FIFA).

Asimismo, los árbitros serán remunerados con salarios mensuales, honorarios variables y bonos por desempeño, y deberán dedicarse principalmente a la actividad, sin estar obligados a hacerlo en forma exclusiva.

Los jueces dispondrán de rutina semanal de entrenamientos, con monitoreos tecnológicos y sanitarios, y pasarán por cuatro evaluaciones en el año, con pruebas físicas y de simulación de partido.

El cuerpo arbitral tendrá a su disposición un análisis de desempeño individual después de cada duelo deportivo para discutir “jugadas polémicas”, según el comunicado de la CBF, así como un plan de capacitaciones mensuales con aulas teóricas, pruebas y sesiones prácticas en el campo de juego.

El sistema de descenso arbitral ya se aplica en otras federaciones de fútbol del mundo, como la alemana, la inglesa, la española y la mexicana.

