Emotiva paridad en Villeta

Un partidazo con muchas situaciones cambiantes entregaron el Auriazul y la V Azulada en Villeta. Luqueño comenzó ganando, luego lo dieron vuelta. La visita empató el lance y hasta tuvo para ganarlo, pero Miguel Martínez le tapó el disparo a Lautaro Comas. Un 2-2 emotivo en La Fortaleza.

EL PARTIDO. El local comenzó con mucha intensidad y parecía que iba a llevarse por delante a su rival. Apenas habían 6 minutos y Elvio Vera conseguía meterse en la zona quemante, saca un disparo cruzado que tuvo buena dirección, pero el golero Francisco Mongelós sacó al córner.

Luqueño comenzó con una tímida reacción y luego fue mostrando diferentes jugadas del laboratorio de Hernán Rodrigo López. A los 19’ tras un tiro libre que termina con un disparo de Sergio Díaz y luego, a los 21’, con un córner que termina con el tanto de la apertura.

Sebastián Quintana jugó corto con Sergio Díaz que aguanta un tiempo y luego hace el pase de nuevo para el Animalito que gana metros dentro del área local y luego asiste para Thiago Franco que nada más tiene que empujar para hacer el primero en Villeta.

La ventaja duró demasiado poco ya que tras una buena serie de toques, Raúl Cabral recibe el balón al borde del área y tras acomodarse saca un disparo fenomenal que se mete hacia el poste izquierdo.

El complemento arrancó a pedir de boca del local, ya que tras un despeje corto del portero Mongelós, el balón le queda a Raúl Cabral que desde tres cuartos de cancha saca un preciso disparo que se mete espectacularmente en el arco Auriazul.

Parecía que el juego se encaminaba para La V Azulada, pero en una ráfaga se terminó por complicar. Primero a los 54’ con un penal sancionado a Julio González por una infracción a Aldo Maíz que Iván Maggi transforma en el empate. Luego, a los 60’, la expulsión por doble amarilla de Cristhian Ocampos, dejando con 10 al equipo local.

Sobre los 69’ Walter González tuvo para liquidar el partido, pero en la boca del arco no pudo empujar, dejando pasar la chance de una forma poco creíble.

En la recta final del encuentro, pese al hombre menos, Ameliano se animó un poco y fue adelante para buscar el tanto de la victoria. Sin embargo, le faltó contundencia para quedarse con los puntos.

Sin embargo, a los 85’, Juliadoza sancionó otro penal para el auriazul por una infracción sobre Axel Balbuena. Lautaro Comas fue el encargado, aunque esta vez Martínez adivinó la dirección y contuvo su disparo.

El resultado termina siendo malo para Luqueño que no pudo aprovechar una buena ocasión para cortar su racha negativa, mientras que se festeja por el lado villetano que sigue sumando para engrosar el promedio.