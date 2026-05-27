Paraguay no superará la fase de grupos, según predicción

El economista Joachim Klement volvió a saltar al tapete en las últimas horas con sus predicciones sobre la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio próximo.

A la cita acudirán por primera vez 48 selecciones, con el mismo sueño de coronarse en la cumbre del fútbol mundial. En la espera del evento se suceden diferentes hechos que mueven la emoción, mientras algunos se tiran por brujos, otros prefieren los números para trazar sus predicciones.

Acá es donde entra la historia de Joachim Klement, un economista alemán de 51 años, que ganó fama al pegar en el clavo al ganador de las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo.

Predijo el título de Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en el 2022, con un 100% de efectividad un poco increíble. Ahora, reaparece para 2026 tirando que habrá un campeón inédito, siendo el ganador Países Bajos en una final con Portugal.

Sin embargo, el dato llamativo es que según el texto compartido por el alemán, la Selección de Gustavo Alfaro, que tiene la ambición de hacer historia en Norteamérica, no superaría ni la fase de grupos.

Es más, según el cuadro compartido en su publicación, los equipos clasificados desde el Grupo D serían Estados Unidos, Australia y Turquía, uno de ellos accediendo a la ronda de 16avos como uno de los mejores terceros.

El cuadro camino a la final, sin Paraguay.

La Copa del Mundo inicia el próximo 12 de junio para la Selección Paraguaya, cuando desde las 22.00 mida a Estados Unidos, en el estadio de la ciudad de Los Ángeles.

