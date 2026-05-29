29 may. 2026
Copa del Mundo

EE.UU., México y Canadá refuerzan medidas por brote ébola de cara al Mundial 2026

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este jueves que su país junto con México y Canadá coordinan esfuerzos de cara al Mundial de fútbol 2026, con especial atención a la salud pública ante el brote de ébola, para garantizar que el torneo sea más seguro.

Mayo 29, 2026 07:32 a. m. • 
Por Redacción D10
TROFEO DE LA COPA DEL MUNDO.jpg

Vista del trofeo de la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció también un conjunto de medidas sanitarias junto a México y Canadá para viajeros procedentes de zonas africanas de alto riesgo por ébola, con el fin de proteger la salud pública sin interrumpir el flujo de viajes y comercio durante el Mundial de fútbol que arranca en México el 11 de junio.

“Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial 2026 —el evento deportivo más grande de la historia—, Estados Unidos, México y Canadá están coordinando esfuerzos en todos los frentes, incluidas las medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos”, apuntó Johnson en un mensaje en la red social X.

El miércoles, el Gobierno canadiense empezó a aplicar nuevas medidas fronterizas temporales, incluida la suspensión de los visados a los residentes de la República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur, para intentar impedir la entrada y propagación del ébola en el país.

Mientras que el pasado martes, autoridades sanitarias mexicanas anunciaron un reforzamiento en las medidas preventivas contra el ébola con filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos especiales de cara al Mundial, aunque descartaron casos en el país y aseguraron que el riesgo de propagación es “muy bajo”.

“(En) México no se han registrado casos y (decir) que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”, afirmó el secretario de Salud, David Kershenobich durante la conferencia de prensa presidencial.

Las declaraciones ocurren mientras autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia sobre el brote de ébola detectado en regiones de África oriental y central, particularmente en zonas de Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas por la epidemia del virus y el pasado viernes, la OMS elevó de “alto” a “muy alto” el riesgo por el brote.

Copa del mundo Estados Unidos Fútbol Internacional
Redacción D10
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