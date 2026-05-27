27 may. 2026
Copa del Mundo

Países Bajos tiene nómina definida

Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, dio su lista para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mayo 27, 2026 11:07 a. m. • 
Por Redacción D10
Soccer international friendly - Netherlands vs Iceland

Virgil van Dijk, capitán de Países Bajos.

PIETER STAM DE JONGE/EFE

En la lista destaca el retorno de Marten de Roon, tras más de dos años sin estar convocado, así como la presencia de los debutantes Crysencio Summerville y Mats Wieffer, además de uno de los veteranos, el delantero del Corinthians Memphis Depay.

Entre las ausencias más destacadas figuran las de Stefan de Vrij, Jeremie Frimpong y Lutsharel Geertruida, aunque este estará con el equipo mientras que Koeman y su cuerpo técnico comprueban el estadio físico de Jurrien Timber, que ha sido incluido en la convocatoria pese a llevar dos meses sin jugar.

La citación de Koeman ofrece trece cambios respecto a la pasada Eurocopa 2024. Los que no han sido convocados son el portero Justin Bijlow, los defensas Daley Blind, Jeremie Frimpong, Lutsharel Geertruida, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij e Ian Maatsen, los centrocampistas Jerdy Schouten, Joey Veerman y Georginio Wijnaldum, y los atacantes Steven Bergwijn, Xavi Simons y Joshua Zirkzee.

Países Bajos jugará en el grupo F del Mundial ante Japón el 14 de junio, ante Suecia el 20 y Túnez el 25.

- Convocados:

Porteros: Bart Verbruggen (Brighton/ING), Mark Flekken (Bayer Leverkusen/GER), Robin Roefs (Sunderland/ING)

Defensas: Denzel Dumfries (Inter Milan/ITA), Mats Wieffer (Brighton/ING), Virgil Van Dijk (Liverpool/ING), Jurrien Timber (Arsenal/ING), Jan Paul Van Hecke (Brighton/ING), Jorrel Hato (Chelsea/ING), Micky van de Ven (Tottenham/ING), Nathan Ake (Manchester City/ING)

Medios/Delanteros: Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Quinten Timber (Marsella/FRA), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Marten De Roon (Atalanta/ITA), Donyell Malen (Roma/ITA), Crysencio Summerville (West Ham/ING), Tijani Reijnders (Manchester City/ING), Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Guus Til (PSV), Cody Gakpo (Liverpool/ING), Noa Lang (Galatasaray/TUR), Memphis Depay (Corinthians/BRA), Brian Brobbey (Sunderland/ING) y Wout Weghorst (Ajax).

Copa del mundo Países Bajos Fútbol Internacional
Redacción D10
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