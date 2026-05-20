20 may. 2026
Copa del Mundo

Infraestructura y Mundial: Alfaro acompañó el crecimiento de la casa de la Albirroja

El técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro, recorrió junto a Robert Harrison las obras del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, donde Paraguay prepara su apuesta rumbo al Mundial 2026.

Mayo 20, 2026 04:30 p. m.
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Robert Harrison junto a Gustavo Alfaro.

Foto: APF.

La cuenta oficial de la Selección Paraguaya dejó una señal clara de que el sueño mundialista ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. El entrenador Gustavo Alfaro visitó las obras del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” de Ypané junto al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, en una recorrida que refleja la apuesta de Paraguay por llegar en las mejores condiciones a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las imágenes difundidas por la Albirroja muestran a Alfaro observando de cerca el avance de las instalaciones que serán clave en la preparación de las distintas selecciones nacionales. El complejo de Ypané, considerado el corazón operativo del fútbol paraguayo, continúa creciendo con mejoras en infraestructura y espacios destinados al alto rendimiento, buscando ofrecer condiciones de primer nivel para futbolistas y cuerpos técnicos.

“¡Cada vez falta menos para recibir a nuestra Selección!”, publicó la cuenta oficial de la Albirroja en redes sociales, acompañando la visita institucional. El mensaje también destacó que las obras avanzan “de cara a la preparación de nuestros seleccionados para la Copa Mundial de la FIFA”, remarcando el objetivo común de fortalecer cada detalle rumbo a la máxima cita del fútbol.

La presencia de Alfaro en el lugar no pasó desapercibida. Más allá de la planificación deportiva y futbolística, el técnico argentino sigue involucrándose en todos los aspectos relacionados con el crecimiento de la selección paraguaya, transmitiendo cercanía y compromiso con el proyecto integral que encabeza la APF.

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” se ha convertido en uno de los puntos estratégicos para el desarrollo del fútbol paraguayo. Con las nuevas obras en marcha, la intención es que la Albirroja cuente con instalaciones modernas y acordes a las exigencias de una Copa del Mundo, en un proceso que mezcla infraestructura, planificación y la ilusión de volver a competir entre las grandes selecciones del planeta.

Gustavo Alfaro Mundial FIFA 2026 Paraguay
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