27 may. 2026
Copa del Mundo

Casemiro, el primero en llegar a la concentración de Brasil en Río de Janeiro

El centrocampista brasileño Casemiro fue el primero en llegar a la concentración de la selección brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, para preparar el Mundial 2026, informó este miércoles la CBF.

Mayo 27, 2026 09:43 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-EUR-NATIONS-GER-FRA

Casemiro, volante central de Brasil.

Gentileza

Los otros 25 jugadores convocados por el seleccionador Carlo Ancelotti se presentarán en la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en las próximas horas y días.

Casemiro, que acaba de poner fin a su etapa en el Manchester United, arribó a la concentración la noche del martes, antes incluso que Ancelotti y sus auxiliares técnicos, que tienen previsto incorporarse en la mañana de este miércoles.

Para la llegada de los futbolistas hasta la Granja Comary, la CBF ha fletado helicópteros como una “forma de garantizar su puntualidad, además de proporcionar mayor seguridad a los convocados, teniendo en cuenta el gran flujo de vehículos” en ese horario, según la entidad.

Los jugadores pasarán por una evaluación física y clínica, y en la tarde de este mismo miércoles tendrán su primera sesión de entrenamiento, que será a puerta cerrada, sin la presencia de medios de comunicación.

Brasil disputará dos amistosos antes de iniciar su andadura en el Mundial 2026, que empezará el próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, y será el más largo de la historia.

El primero será el domingo contra Panamá en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y ya el 6 de junio jugará con Egipto en el Huntington Bank Field de Cleveland (EE.UU.).

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

Debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

Copa del mundo Casemiro Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aapff.jfif
Copa del Mundo
Infraestructura y Mundial: Alfaro acompañó el crecimiento de la casa de la Albirroja
El técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro, recorrió junto a Robert Harrison las obras del Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison”, donde Paraguay prepara su apuesta rumbo al Mundial 2026.
Mayo 20, 2026 04:30 p. m.
placa D1O (1).png
Copa del Mundo
Arda Güler acelera en su recuperación
Arda Güler se ejercitó durante una parte del entrenamiento junto al resto del grupo y dio un paso más en su recuperación de una lesión muscular que le ha alejado cuatro semanas de los terrenos de juego.
Mayo 20, 2026 02:24 p. m.
Gol fantasma .png
Copa del Mundo
El “gol fantasma”, el más discutido de la historia: La polémica final de 1966
En la final de Wembley, en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966, entre el local y Alemania, el tercer gol inglés fue siempre motivo de dudas y polémica.
Mayo 20, 2026 02:20 p. m.
HIvsmcJXQAA3OhA.jpeg
Copa del Mundo
Los elegidos por Suiza para el Mundial
Ricardo Rodríguez, Comert, Sow y Ruben Vargas en la lista de Suiza para el Mundial 2026.
Mayo 20, 2026 10:30 a. m.
 · 
Redacción D10
fermín lópez.jpg
Copa del Mundo
Fermín López, baja en España para el Mundial
El centrocampista del Barcelona Fermín López, que fue intervenido con éxito de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, no podrá disputar el Mundial de este verano con la selección española.
Mayo 19, 2026 05:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Weverton
Copa del Mundo
Brasil afrontará el Mundial con la selección más “vieja” que ha llevado
Los 26 brasileños convocados por el seleccionador Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026 y en el que intentarán el sexto título para el país tienen una edad promedio de 28,7 años, la mayor entre todas las selecciones que la Canarinha ha enviado a competiciones mundiales en su historia.
Mayo 19, 2026 03:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más