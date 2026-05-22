22 may. 2026
Copa del Mundo

Alexander-Arnold, Palmer y Foden fuera de la lista de Inglaterra

Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Adam Wharton y Harry Maguire son las principales ausencias en la lista de Inglaterra para el Mundial, mientras que sí han tenido hueco Jude Bellingham, Marcus Rashford y las sorpresas de Jordan Henderson e Ivan Toney.

Mayo 22, 2026 06:52 a. m. • 
Por Redacción D10
Phil Foden

Phil Foden, uno de los ausentes en la lista inglesa.

Foto: EFE

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha tomado algunas decisiones sorprendentes en la lista de 26 que viajará a Estados Unidos el próximo mes para tratar de conseguir la segunda Copa del Mundo de la historia de los ‘Three Lions’.

Las ausencias de Palmer y Foden, dos jugadores importantes en los últimos años, se debe al estado de forma de ambos. Mientras que Palmer no ha tenido continuidad con una lesión en la ingle que le ha molestado buena parte del año, Foden, pese a un repunte a final de curso, ha perdido la titularidad en el Manchester City.

Inglaterra tiene ‘overbooking’ en la mediapunta y tampoco ha entrado en la lista Morgan Gibbs-White, pese a su excelente campaña en el Nottingham Forest. Los elegidos para ese puesto son Bellingham, Eberechi Eze, campeón de la Premier League con el Arsenal, y Morgan Rogers, una de las estrellas del Aston Villa de Unai Emery. La inclusión de Jordan Henderson, a sus 35 años y tras solo jugar 40 minutos desde marzo, en lugar de Adam Wharton, también ha despertado dudas en Inglaterra.

En defensa también ha habido sorpresas. Alexander-Arnold, del Real Madrid, no ha sido convocado pese a las ausencias de Ben White, lesionado, y del ya retirado de la selección Kyle Walker, y Tuchel ha optado por el indiscutible Reece James, por Tino Livramento, que ahora mismo está lesionado, y por el sorprendente Djed Spence, que está luchando por no descender con el Tottenham Hotspur.

Además, Tuchel ha dejado en casa a Maguire, un fijo de este equipo en la última década, y ha preferido llamar a Dan Burn, del Newcastle United, aunque su pareja de centrales apunta a ser la que formarán Marc Guéhi, del City, y Ezri Konsa, del Aston Villa. También se han quedado fuera Luke Shaw, Myles Lewis-Skelly, Levi Colwill y Fikayo Tomori.

El lateral izquierdo será para Nico O’Reilly, el futbolista que más ha progresado con Pep Guardiola este año y la portería, pese a las inclusiones de Dean Henderson, del Crystal Palace, y James Trafford, del City, no ofrece dudas con Jordan Pickford.

En ataque, Tuchel se ha olvidado de Danny Welbeck y Dominic Calvert-Lewin, que han hecho grandes temporadas en la Premier con Brighton y Leeds, y ha llamado a Ivan Toney, autor de 42 goles en la liga saudí. Toney, sancionado en su día por apuestas, será la tercera opción por detrás de Harry Kane y Ollie Watkins.

En los extremos, Tuchel ha convocado a Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcos Rashford y Anthony Gordon, dejando en casa a Jarrod Bowen.

Inglaterra ha quedado encuadrada en el Grupo L del Mundial y debutará el 17 de junio contra Croacia, antes de medirse el 23 a Ghana y el 27 a Panamá. Como preparación, disputará dos amistosos en suelo estadounidense, contra Nueva Zelanda el 6 de junio y contra Costa Rice cuatro días después.

- Lista completa:

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United)

Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).

Copa Mundial Inglaterra Fútbol Internacional
Redacción D10
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