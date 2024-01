El sueño de Derlis González para el 2024

Como todos nosotros, Derlis González hizo un resumen de su año profesional en el que reconoció que no llegaron a los objetivos colectivos en el club franejado, que terminó muy rezagado en la tabla y debió conformarse con la clasificación a la Copa Sudamericana 2024.

“Este 2023 no fue como queríamos, lastimosamente no pudimos llegar a los objetivos trazados. (...) En lo personal, desafortunadamente las lesiones hicieron que no pueda ayudar al equipo de la manera que quería y esperaba el hincha”, manifestó el 10 del Decano.

En otra parte de la publicación compartida en su cuenta de Instagram, el talentoso futbolista también agradeció a los seguidores por el aliento y acompañamiento. “Gracias a todos por acompañarnos durante todo este 2023, por aquellos recibimientos inolvidables y por las noches de Copa y porque junto con ustedes también nos ilusionamos”, agregó.

Por último, el segundo capitán del equipo dirigido por Francisco Arce hizo una promesa para lograr un gran sueño. “El 2024 haré lo posible de lograr mi mejor versión y que a fin de año estemos de vuelta celebrando con una Copa nueva”, sentenció.