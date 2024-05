Vicente Scavone tira la toalla y ya da por perdido el año de Olimpia

Óscar Vicente Scavone, presidente honorario de Olimpia, con mensaje directo al plantel de jugadores, a los que trató de “señoritones”, pintó el panorama oscuro que está atravesando el club de Para Uno, tanto en lo deportivo como en lo económico.

El equipo de Martín Palermo, a quien le eximió de toda responsabilidad, viene de caer frente al Sportivo Ameliano en el primer partido en el Osvaldo Domínguez Dibb, y en el último en el Viejo Para Uno que entra en una etapa de remodelación casi completa.

“Me dio mucha pena que no metemos las piernas, perdemos en las pelotas divididas, pero por favor, por favor... No hubo respuestas del plantel, no hubo sangre”, dijo este miércoles en charla con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM.

AÑO PERDIDO. En otro momento, Scavone aseguró que el año deportivo está perdido. “Hay que hacer una planificación que parta de la presidencia del club y ya con vistas a enero del 2025. Esto ya está listo. No tenemos, absolutamente, nada que hacer”, remarcó.

Uno de los problemas centrales es la deuda de Olimpia, que le impide fichar jugadores. “El presidente del club (Rodrigo Nogués) está administrando una compañía fundida, este club está fundido. No hay forma que en el corto plazo, si no renegocia esta deuda, que pueda salir de esto. No va a poder hacer absolutamente nada. Esto es una locura”, sentenció.

Con la derrota, el Franjeado se quedó con 25 unidades, en el tercer escalón de la tabla, a siete puntos del líder Guma. El próximo compromiso será frente a General Caballero.