Scavone: “Adentro de la cancha parecemos unos señoritones”

El presidente honorario de Olimpia, Óscar Vicente Scavone, habló este miércoles con Fútbol a lo Grande por radio Monumental 1080 AM y criticó duramente a los jugadores franjeados, tras la última derrota frente al Sportivo Ameliano por la fecha 15 del torneo Apertura 2024.

“El partido del lunes fue clave para el Olimpia donde teníamos que ganar, como antes lo hacíamos, por las buenas o por las malas”, empezó a disparar uno de los mayores benefactores de la entidad de Para Uno.

El ex dirigente cuestionó la actitud de los futbolistas, que en un día histórico y a estadio lleno decepcionaron a la afición que se hizo presente para ver el primer partido en el Osvaldo Domínguez Dibb y el último antes de someterse a una reestructuración casi completa.

“Ni jugamos, fuimos un desastre, y adentro de la cancha parecemos un señoritones. Por lo menos, si te toca perder contra un gran equipo como éste, por lo menos pegalos”, refirió.

En otro momento, Scavone defendió el trabajo del cuerpo técnico liderado por el Titán asegurando que son los jugadores los que no demuestran compromiso con el club.

“Cuidado, cuidado, con culpar a (Martín) Palermo de cómo está el Olimpia hoy, no tiene nada ver. No tenemos una camada de jugadores que estén involucrados con el club, que metan, no podemos tirar otra vez la culpa al cuerpo técnico”, sentenció.

Con la derrota, el Franjeado se quedó con 25 unidades, en el tercer escalón de la tabla, a siete puntos del líder Guma. El próximo compromiso será frente a General Caballero.