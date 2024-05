Leyenda de Olimpia destroza al plantel

El múltiple campeón con Olimpia, Gabriel “El Loco” González, conversó este jueves con el programa deportivo Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y lanzó fuertes declaraciones para cuestionar el rendimiento que viene teniendo el Franjeado a nivel local.

“Decepción total este Olimpia. Yo en este momento no salgo un metro de mi casa. Los jugadores no tienen jerarquía para estar en el Olimpia, pocos se salvan. Malas contrataciones y los jugadores passn vergüenza, vamos de mal en peor”, dijo en la 1080 AM.

“Es preferible ver una novela que ver al equipo hoy”, fustigó.

Reiteró que en el plantel se encuentran jugadores que no están a la altura, que no muestran jerarquía y ni actitud como para tratar de revertir la situación. “Con sacrificio y vergüenza deportiva ganamos todo en el Olimpia. Hoy solo se salvan tres o cuatro jugadores”, tiró.