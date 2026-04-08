El Sudamericano Máster de Remo se cumple en la Bahía de Asunción

Este jueves 9 en el Club de Regatas El Mbiguá, se pone en marcha el XXIX Encuentro Sudamericano de Remo Máster Asu 2026 desde las 19:00.

El evento reunirá a más de 570 remeros y remeras, junto a sus respectivas delegaciones provenientes de más de nueve países de América, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más importantes del calendario regional en la disciplina del remo máster.

La competencia se extenderá hasta el 12 de abril en la Bahía de Asunción, cuenta con importantes reconocimientos institucionales, entre ellos: Declaración de Interés Nacional por el Congreso de la Nación, Declaración de Interés Deportivo por la Secretaría Nacional de Deportes, Declaración de Interés Turístico por la Secretaría Nacional de Turismo y Declaración de Interés Municipal por la Municipalidad de Asunción, contando con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y la Federación Paraguaya de Remo.