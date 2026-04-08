08 abr. 2026
Otros Deportes

El Sudamericano Máster de Remo se cumple en la Bahía de Asunción

La competencia se cumplirá del 9 al 12 de abril con la presencia de 570 deportistas de todo el continente.

Abril 08, 2026 04:17 p. m. • 
Por Redacción D10
REMO

La Bahía de Asunción recibirá al evento continental.

Gentileza.

Este jueves 9 en el Club de Regatas El Mbiguá, se pone en marcha el XXIX Encuentro Sudamericano de Remo Máster Asu 2026 desde las 19:00.

El evento reunirá a más de 570 remeros y remeras, junto a sus respectivas delegaciones provenientes de más de nueve países de América, consolidándose como uno de los encuentros deportivos más importantes del calendario regional en la disciplina del remo máster.

La competencia se extenderá hasta el 12 de abril en la Bahía de Asunción, cuenta con importantes reconocimientos institucionales, entre ellos: Declaración de Interés Nacional por el Congreso de la Nación, Declaración de Interés Deportivo por la Secretaría Nacional de Deportes, Declaración de Interés Turístico por la Secretaría Nacional de Turismo y Declaración de Interés Municipal por la Municipalidad de Asunción, contando con el apoyo del Comité Olímpico Paraguayo y la Federación Paraguaya de Remo.

Remo Otros Deportes Asunción
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Victor Wembanyama.jpg
Otros Deportes
Los Thunder sobreviven a Detroit y Wembanyama quiere el ‘MVP’
Los Oklahoma City Thunder necesitaron de una prórroga para imponerse por 114-110 al banquillo de los Detroit Pistons, mientras que Victor Wembanyama alimentó su candidatura al ‘MVP’ con 41 puntos y 16 rebotes en la victoria de los San Antonio Spurs sobre los Chicago Bulls.
Marzo 31, 2026 10:14 a. m.
 · 
Redacción D10
HEsdOtQWIAEcCBk.jpg
Otros Deportes
Paraguay dezplaza 140 deportistas a los Juegos Suramericanos de la Juventud
Una delegación de más de 140 deportistas representará a Paraguay en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud que Panamá.
Marzo 31, 2026 08:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Dani vallejo
Otros Deportes
Dani Vallejo triunfa en su estreno en Houston
El tenista paraguayo Daniel Vallejo arrancó ganando en la competencia ATP 250 de los Estados Unidos.
Marzo 30, 2026 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
futbol femenino 2026
Otros Deportes
Cerro Porteño aplasta y Nacional triunfa en el femenino
El Ciclón goleó a Luqueño 9-0 y el Albo superó al 2 de Mayo para tomar la punta del Torneo Anual.
Marzo 28, 2026 06:30 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-27 at 11.18.49 AM.jpeg
Otros Deportes
Definición en el Nacional de salonismo
Este viernes por la noche en el Municipal de Caaguazú se juega la última fecha del Nacional de fútbol de salón 2026.
Marzo 27, 2026 12:44 p. m.
Paola Genes futbol femenino Libertad
Otros Deportes
Arranca la fecha 3 en el fútbol femenino
En el Carfem se disputa la tercera fecha de la competencia anual en damas desde este viernes 27 con un compromiso.
Marzo 26, 2026 06:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más