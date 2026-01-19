El 9 paraguayo que busca Olimpia

El mercado de pases para Olimpia continúa firme a la espera de los dos últimos refuerzos que llegarán para sumarse al plantel que dirige Pablo Vitamina Sánchez.

Luego de la derrota 2-1 ante Boca Juniors, Vitamina Sánchez brindó una conferencia de prensa donde reveló que hay conversaciones avanzadas por el centrodelantero que anda buscando. “El 9 es paraguayo y está avanzado”, confirmó.

Horas más tarde trascendió la información de que el delantero centro que tiene conversaciones avanzadas con Olimpia es Hugo Sandoval, jugador de Recoleta de gran porte físico midiendo 1.90 y que cuenta con 25 años.

La última temporada con Recoleta, Hugo Sandoval convirtió 8 goles y brindó 3 asistencias.

El déficit de Olimpia en estos amistosos ante Colo Colo y Boca Juniors fue la falta de gol, algo que buscará corregir el entrenador Pablo Vitamina Sánchez con la llegada de Hugo Sandoval.