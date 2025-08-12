El Remo da otra medalla a Paraguay

Paraguay vuelve a subir al podio y conquistó este martes su tercera medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, al quedarse en segundo lugar en Remo con la dupla compuesta por Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez.

Paraguay logró la presea de plata al completar por detrás de Chile en la modalidad de Dos Remos sin Timonel Femenino, lo que representa la sexta medalla del Team Paraguay en estos Juegos.

Para Martínez se trata de su tercera presea en Asu 2025 (Oro en Singles y plata en Cuatro Sin Timonel), mientras que Fiorella Rodríguez llegó a su segunda presea (Plata en Cuatro Sin Timonel).

MÁS COMPETENCIA. Lucía Martínez y Agustina López, doble par de remos cortos femeninos, terminaron en la quinta posición de la final por la medalla de oro que terminó quedando en manos de la dupla brasileña compuesta por Lara Pizarro y Jennifer De Almeida.

JUEGOS PANAMERICANOS - MEDALLERO PARAGUAYO

Nicole Martínez – Oro – Remo, Un Par de Remos Cortos.

Nicolás Villalba y Nicolás Invernizzi – Plata – Remo, Dos Remos sin Timonel Masculino.

Nicole Martínez, Lucía Martínez, Agustina López, Fiorela Rodríguez – Plata – Remo, Cuatro sin Timonel Femenino.

Janine Hanspach – Bronce – Esgrima, Espada Femenina.

Fiorella Gatti – (Aseguró Bronce) – Squash.

