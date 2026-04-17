18 abr. 2026
Torneo Apertura

El Rayadito llega muy confiado ante Triqui

La fecha 17 del Torneo Apertura 2026 se pone en marcha esta tarde desde las 17:00 en el estadio Martín Torres entre Spvo. Trinidense y Spvo. San Lorenzo.

Abril 17, 2026 09:14 a. m. • 
Por Redacción D10
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Será intenso. En la fecha 6 de la primera rueda culminó 1-1.

El equipo santo llega con la moral alta para este juego después de haber conseguido su primera victoria en la jornada anterior ante Guaraní, en el estadio Gunther Vogel. Mientras que el Auriazul de Trinidad igualó 1-1 ante Libertad, en La Huerta.

El presidente de Trinidense, Norman Rieder, sostuvo que el objetivo de la institución es sumar por lo menos 30 puntos en este campeonato. Actualmente, ha conseguido 23 unidades en 16 partidos jugados. “Queremos superar la línea de 30 puntos en este torneo”, refirió el mandamás en Fútbol a lo Grande.

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