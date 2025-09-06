El particular festejo de Duerksen

Joshua Duerksen tuvo un gran fin de semana en la Fórmula 2, subiendo al podio de la carrera sprint que se corre en el mítico circuito italiano. El guaraní había atravesado en la cuarta posición la bandera a cuadros, pero una sanción de Dino Beganovic le permitió ocupar la tercera plaza.

El festejo del paraguayo tras el final de la carrera fue eufórico y en un momento fue hasta donde estaban los miembros del equipo y su familia, tomando una remera de la selección que exhibió ante las cámaras y tiró la frase: “La Albirroja Papá”.

Luego, en una nota a la TV, extendió sus sensaciones tras una nueva jornada con éxitos y puntos en la Fórmula 2.

“Muy contento de poder estar en el podio. Creo que es la mejor semana de Paraguay, con los Juegos Panamericanos, el WRC en Paraguay, la Albirroja clasificando y ahora yo en el podio. Nos vamos al Mundial, por eso acá la Albirroja Papá”, expresó el paraguayo cuando fue entrevistado por la Cadena ESPN.