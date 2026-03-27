El paraguayo que hace soñar a Bolivia con el Mundial

La selección de Bolivia fue de menos a más este jueves para derrotar en Monterrey (México) a su par de Surinam en la repesca intercontinental para el Mundial 2026 y quedó a un triunfo de lograr la clasificación.

Moisés Paniagua y Miguel Teceros convirtieron por los bolivianos, luego de que Surinam tomara ventaja con un gol de Liam Van Gelderen.

Pero hubo un jugador que fue clave para la remontada boliviana. Se trata de Juan Sinforiano Godoy, quien ingresó en la complementaria y a él le cometieron el penal sobre el minuto 78 que Terceros transformó por gol.

Godoy, jugador del Always Ready, nació en Paraguay, más específicamente en Yasy Cañy, Canindeyú, un 23 de junio de 1993, y obtuvo la nacionalidad boliviana en 2024 tras una destacada trayectoria en el fútbol local, donde brilló especialmente como goleador con Independiente Petrolero y The Strongest.

Recibió su primera convocatoria a comienzos de este año para los amistosos. Finalmente fue incluido en la lista para el repechaje y ahora está a un paso de jugar una Copa del Mundo.