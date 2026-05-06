06 may. 2026
Copa del Mundo

Mundial: Reservas de hoteles están por debajo de las previsiones

El 80% de los hoteleros en ciudades sede del Mundial 2026 en EE.UU. afirma que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales, entre otros factores por restricciones de visas y los altos costos, según un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA).

Mayo 06, 2026 01:13 p. m. • 
Por Redacción D10
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En Estados Unidos, la demanda anticipada no se ha traducido en reservas sólidas.

Foto: Gentileza

La organización advierte de un panorama más débil de lo esperado a medida que el país se prepara para el torneo, que se llevará a cabo conjuntamente con México y Canadá entre el 11 de junio al 19 de julio.

Entre los factores clave del análisis, basado en encuestas a hoteles en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, San Francisco y Seattle, figuran obstáculos para viajes internacionales, aumento de los costes y cancelaciones hoteleras por parte de la FIFA.

El informe, divulgado esta semana, señala que la demanda anticipada no se ha traducido en reservas sólidas, con viajeros nacionales superando a los internacionales.

Además, entre el 65% y el 70% de los encuestados en los once mercados indicaron que las restricciones de visado y las tensiones geopolíticas están afectando significativamente la demanda internacional, siendo el principal obstáculo.

Asimismo, cerca de la mitad reportó liberaciones importantes en los bloques de habitaciones previamente reservados por la FIFA, lo que generó una señal artificial de demanda que luego se ajustó.

Solo entre el 25% y el 30% de los mercados -principalmente aquellos con fuerte demanda turística base o con sedes de concentración de equipos- están viendo un aumento significativo en las reservas.

Costes locales de última hora

El informe también advierte de que políticas estatales y locales de última hora están elevando costos y presionando a los viajeros en un momento clave de reservas.

Ante este escenario fragmentado y la incertidumbre, muchos hoteles están ajustando estrategias o pausando inversiones relacionadas con el Mundial, incluyendo activaciones, alianzas de marca y renovaciones temporales, señala el estudio.

“Los hoteles en los mercados sede han pasado años preparándose para el Mundial y, aunque existe un entusiasmo real, los datos apuntan a un panorama más matizado”, dijo Rosanna Maietta, presidenta y directora ejecutiva de la AHLA.

Subrayó que para aprovechar plenamente ese potencial, Estados Unidos y la FIFA “deben garantizar una experiencia acogedora y sin contratiempos para los viajeros internacionales”.

“Eso significa evitar aumentos innecesarios en los costos de visas y en el transporte hacia y desde los partidos, así como desalentar que las jurisdicciones locales impongan incrementos de impuestos de última hora que perjudiquen al torneo y a los consumidores”, agregó.

En Los Ángeles, entre el 65% y el 70% de los encuestados registraron un ritmo bajo, mientras que aproximadamente la mitad atribuyó el fenómeno a barreras de visado, altos costos laborales y distancia a las sedes.

En Nueva York, cerca de dos tercios señalaron una demanda menor a la prevista, y en Dallas y Houston mostraron cifras similares, con alrededor del 70% por debajo de las expectativas del Mundial, pero sin grandes variaciones frente a temporadas habituales.

En contraste, Atlanta destacó con cerca del 50% de los hoteles reportando reservas en línea o por encima de lo esperado, impulsadas por campamentos base de selecciones, entre ellas la española, y buena conectividad aérea.

Miami también mostró señales positivas, con aproximadamente el 55% de los encuestados reportando un ritmo superior al esperado y a los niveles habituales de verano.

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo
Redacción D10
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