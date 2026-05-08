08 may. 2026
Copa del Mundo

Cambio en reglas de FIFA permitirá a Otamendi y Caicedo jugar primer partido en el Mundial

El zaguero argentino Nicolás Otamendi y el mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo podrán jugar en el debut de sus respectivas selecciones en el Mundial 2026, tras un cambio reglamentario de la FIFA, que decidió este viernes dejar sin efecto el cumplimiento durante la cita mundialista de suspensiones por expulsiones durante las pasadas clasificatorias.

Mayo 08, 2026 03:56 p. m. • 
Por Redacción D10
Nicolás Otamendi

Nicolás Otamendi fue expulsado en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Foto: Gentileza . As

Según una resolución de la FIFA replicada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) “no se trasladarán a la fase final tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas”.

El texto especificó que esta decisión solo aplicará en los casos en que las expulsiones hayan sido “por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival, o por una falta de extrema dureza”.

Este cambio reglamentario fue aprobado por el Bureau del Consejo de la FIFA y aún debe ser ratificado en el Consejo de la FIFA en su próxima sesión.

Esta medida se da poco después de que la AFA solicitara a la FIFA una amnistía para Otamendi, que al igual que Caicedo fue expulsado durante el choque entre Argentina y Ecuador del pasado 9 de septiembre en Guayaquil por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas, que culminó en triunfo por 1-0 del conjunto local.

Otamendi, jugador del Benfica portugués, recibió una roja directa por evitar una ocasión manifiesta de gol y Caicedo, que se desempeña en el Chelsea inglés, por dos tarjetas amarillas.

Argentina integra el grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el próximo 16 de junio ante el conjunto africano, partido para el cual está en duda otro zaguero de la ‘Albiceleste’, Cristian ‘Cuti’ Romero, que se recupera de una lesión sufrida en abril pasado y llegaría con lo justo.

Ecuador, por su parte, integra el grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, y su debut será el 14 de junio ante los marfileños.

Mundial FIFA 2026
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TROFEO DE LA COPA DEL MUNDO.jpg
Copa del Mundo
Mundial: Reservas de hoteles están por debajo de las previsiones
El 80% de los hoteleros en ciudades sede del Mundial 2026 en EE.UU. afirma que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales, entre otros factores por restricciones de visas y los altos costos, según un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA).
Mayo 06, 2026 01:13 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Copa del Mundo
FIFA amplía a nivel mundial la sanción al argentino Prestianni
La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió ampliar a nivel mundial la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni, por conducta discriminatoria durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.
Mayo 06, 2026 11:09 a. m.
 · 
Redacción D10
Gianni Infantino
Copa del Mundo
FIFA mantiene en el aire derechos del Mundial en India y China
La FIFA mantiene abiertas las negociaciones para la venta de los derechos de retransmisión del Mundial de 2026 en India y China, los dos países más poblados del mundo, a sólo cinco semanas de que comience el torneo el próximo 11 de junio, informaron este martes a EFE fuentes oficiales.
Mayo 05, 2026 11:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Gianni Infantino
Copa del Mundo
Infantino y el intento fallido de un apretón de manos entre representantes de Israel y Palestina
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiso que representantes de Israel y Palestina se dieran la mano durante el 76º Congreso de la FIFA que se celebró en Vancouver.
Mayo 01, 2026 09:45 a. m.
 · 
Redacción D10
diego 11.jpg
Copa del Mundo
Diego Gómez llegará a tiempo al Mundial
El paraguayo Diego Gómez, del Brighton & Hove Albion, es baja para el partido ante el Newcastle United, pero estará de vuelta antes del final de temporada, por lo que llegará a tiempo para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Mayo 01, 2026 09:03 a. m.
 · 
Redacción D10
seleccion paraguaya albirroja_notable_57616410.jpg
Copa del Mundo
El partido para la despedida de la Albirroja con su gente
La Selección Paraguaya de Fútbol jugará un partido frente a Nicaragua en el ueno Defensores del Chaco que significará la despedida de la Albirroja con su afición.
Abril 30, 2026 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más