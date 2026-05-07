07 may. 2026
Copa del Mundo

Trump dice que “no pagaría” los caros boletos del Mundial pero alaba su “éxito” comercial

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que “no pagaría” los caros boletos del Mundial de fútbol que comienza el próximo mes, pero alabó el “éxito comercial” del torneo, según publicó este jueves The New York Post.

Mayo 07, 2026 01:42 p. m.
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Trump confía en una gran Copa del Mundo.

En una breve entrevista telefónica con ese diario el miércoles, Trump reaccionó con sorpresa cuando le dieron a conocer los precios de los boletos del partido de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Los Ángeles, a partir de 1.000 dólares.

“No sabía esa cifra (...). Decididamente me gustaría estar ahí, pero tampoco lo pagaría, si le soy honesto”, respondió el mandatario republicano, que expresó inquietud por la asequibilidad del evento para sus votantes.

“Si la gente de Queens y Brooklyn y toda la gente que ama a Donald Trump no puede ir, estaría decepcionado, pero, ya sabe, al mismo tiempo, es un éxito increíble (...). Me gustaría que la gente que me votó pueda ir”, añadió Trump, que sugirió que “estudiará” el asunto.

Pese a criticar los precios, que en algunos casos de reventa llegan a alcanzar 2 millones de dólares para la final, el magnate inmobiliario de Nueva York alabó a la FIFA por vender un “récord” de 5 millones de boletos del torneo, y lo consideró “extremadamente exitoso”.

Los precios disparados de las entradas de reventa de Estados Unidos siguen causando polémica, aunque la FIFA insiste en la ‘ley del mercado dinámico’, que permite a los usuarios ajustar su petición económica a la demanda. EFE

Mundial FIFA 2026 Gianni Infantino FIFA
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