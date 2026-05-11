11 may. 2026
Copa del Mundo

Jugadores de Cerro Porteño y Olimpia en la prelista de Gustavo Alfaro

A un mes para el arranque de la Copa del Mundo, algunas selecciones ya presentaron su lista de reservados. El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, tendría en la mira a cuatro jugadores de Cerro Porteño y de Olimpia.

Mayo 11, 2026 12:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Selección paraguaya

Tanto Gastón Olveira como Roberto Fernández figurarían en la lista de reservados.

Foto: Gentileza - Selección Paraguaya

Falta un mes para el inicio de la Copa del Mundo y ya hay movimiento en cuanto a la lista de las selecciones. Algunas ya presentaron de manera oficial, pero con relación a Paraguay, este día se están filtrando nombres de jugadores de Cerro Porteño y Olimpia.

Los integrantes en esta nómina de reservados por Gustavo Alfaro del Ciclón serían Roberto Fernández, Gustavo Velázquez, Blas Riveros y Robert Piris da Motta. De estos cuatro, los dos primeros estuvieron en gran parte del proceso clasificatorio. El lateral por izquierda ya había sido considerado en otras convocatorias con este seleccionador, y el mediocampista dejó de ser tenido en cuenta tras el 2021.

Los futbolistas del Decano que figurarían en la prelista de la Albirroja son Gastón Olveira, Adrián Alcaraz, Mateo Gamarra y Rubén Lezcano. El portero debutó en el último combo de amistosos, mientras que el atacante ya tuvo llamados anteriores con Alfaro. El defensa retornaría a una convocatoria después del 2022, mientras que el ofensivo aún no trabajó con la selección absoluta.

De igual manera, también se nombran a deportistas de Libertad: Alan Benítez, Álvaro Campuzano y Lorenzo Melgarejo. El lateral integró recientemente las convocatorias para amistosos y el volante fue citado para los partidos por las Eliminatorias Sudamericanas 2026 sin llegar a debutar. Por otra parte, el atacante dejó de ser considerado en 2022.

Son 55 los jugadores reservados por Gustavo Alfaro de los cuales para la nómina final deben quedar 26. De esos 55, estos ocho nombres del plano local trascendieron esta mañana. El debut de Paraguay será el 12 de junio ante Estados Unidos.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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