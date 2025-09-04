04 sept. 2025
Eliminatorias

El onceno de Paraguay que se perfila

Paraguay puede asegurar su boleto mundialista esta noche ante Ecuador y el seleccionador Gustavo Alfaro pararía este equipo.

Septiembre 04, 2025 10:34 a. m. • 
Por Redacción D10
Selección paraguaya

La Selección Paraguaya tiene la chance de clasificarse de manera directa a la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza - Albirroja

Esta noche, Paraguay tiene la gran chance de asegurar su presencia de manera directa en el Mundial 2026. Ganando o empatando a Ecuador se olvida de otras combinaciones e inscribe su nombre en el torneo de selecciones que se desarrollará en América del Norte el año que viene.

Para ello, el seleccionador Gustavo Alfaro pondría a estos hombres de entrada, hoy en el Defensores del Chaco: Roberto Fernández en la portería; la zona defensiva estaría integrada por Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; en el sector medio pararía a Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas y Ramón Sosa; mientras que los más adelantados serían Ronaldo Martínez y Antonio Sanabria.

Cabe recordar que la Albirroja sentirá la ausencia de Julio Enciso, quien no fue llamado debido a que tuvo que resolver su fichaje por el Racing de Estrasburgo. El entrenador tampoco pudo contar con Mathías Villasanti y Fabián Balbuena, quienes sufrieron lesiones jugando para el Gremio. El Paraguay vs. Ecuador comenzará a las 20:30, en el estadio Defensores del Chaco.

Redacción D10
