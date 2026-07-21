21 jul 2026
Copa del Mundo

Andrés Cubas, el segundo jugador con más quites del Mundial 2026

Los números respaldaron el gran Mundial de Andrés Cubas, que volvió a destacarse por su despliegue, intensidad y capacidad para recuperar balones.

Julio 21, 2026 11:00 a. m.
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Andrés Cubas se mandó un tremendo Mundial.

Andrés Cubas fue el pulmón de la Albirroja durante la gran campaña en la Copa del Mundo 2026 y las estadísticas terminaron por confirmar lo que mostró dentro de la cancha.

El mediocampista paraguayo cerró el torneo de Norteamérica como el segundo futbolista con más quites, con 23 recuperaciones, solo por detrás del campeón mundial Rodri, que lideró el ranking con 26. El podio tuvo un marcado sello albirrojo, ya que el lateral derecho Juan Cáceres ocupó el tercer puesto con 22.

Más allá de los números, Cubas volvió a demostrar por qué es una pieza irremplazable en el esquema del entrenador Gustavo Alfaro. Dueño de un despliegue incansable, equilibrio táctico y una intensidad constante para recuperar balones, el volante fue el motor de una selección que volvió a competir de igual a igual ante las grandes potencias.

Su rendimiento en la Copa del Mundo fue la continuidad de un proceso que ya venía consolidándose en las Eliminatorias y en los amistosos previos, donde se convirtió en uno de los pilares de la recuperación futbolística de la Albirroja.

Silencioso, pero determinante, Cubas fue el corazón de una Albirroja que encontró en la solidaridad, el sacrificio y el orden sus principales virtudes.

Que solo Rodri, figura del equipo campeón del mundo, haya terminado por delante suyo en el ranking de quites es una prueba del enorme Mundial que completó el jugador del Vancouver Whitecaps.

Andrés Cubas Albirroja Paraguay
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