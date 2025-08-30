El Olimpia de Ever Hugo Almeida mide a Luqueño en Ciudad del Este

Olimpia choca contra Sportivo Luqueño, desde las 18:30, en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, buscando reencauzar su andar en el torneo Clausura, tras la salida de Ramón Díaz como DT.

Ever Hugo Almeida, emblema de la institución, afrontará su quinto ciclo con el Franjeado, con el que supo ser campeón hace tres décadas, alcanzando además disputar una final de Copa Libertadores en el año 2013. El experimentado entrenador cuenta como dupla técnica con Carlos Humberto Paredes, otro ídolo del Decano.

Apelando al estilo combativo del laureado entrenador, Olimpia podría presentar una fisonomía táctica diferente a lo que venía presentando bajo la dirección de los últimos entrenadores argentinos.

El Decano necesita cortar la racha negativa en el torneo, para despegarse de la zona baja de la clasificación en el torneo Clausura.

A su vez, el Sportivo Luqueño, que tuvo una semana agitada ante la posible salida de su entrenador Julio César Cáceres, que fue pretendido por Olimpia, tiene como principal objetivo seguir creciendo en la competencia, para asomar en la parte alta de la clasificación, producto de sus últimos resultados en el campeonato (dos victorias y un empate).

CIFRAS. 5° ciclo que afronta Ever Hugo Almeida como entrenador de Olimpia, con el que fue campeón en 1993.

3-1 ganó Olimpia a Luqueño en su último enfrentamiento, el pasado 19 de abril por la fecha 15 del Apertura.