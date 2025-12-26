Serie Río de la Plata: Olimpia y Cerro ya fueron anunciados

Los dos grandes del fútbol paraguayos, Olimpia y Cerro Porteño, ya fueron anunciados este viernes en horas de la tarde para la Serie Río de la Plata que se jugará del 10 al 23 de enero y que contará con varios equipos del continente.

“Despierta muchísimo interés en el público que no solo está en Montevideo sino en departamentos linderos y de las colectividades que radican en Argentina”, dijo el periodista Rodrigo Domínguez en FALG.

Los otros equipos que ya están confirmados son Alianza Lima de Perú; River Plate, San Lorenzo, Independiente, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, Unión de Santa Fe y Huracán de Argentina; Colo Colo, Deportes Concepción y Universidad de Concepción de Chile; Peñarol, Juventud de Las Piedras, Progreso, Racing, Wanderers y Defensor Sporting y Nacional de Uruguay.