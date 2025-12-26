26 dic. 2025
Fútbol Internacional

Serie Río de la Plata: Olimpia y Cerro ya fueron anunciados

Tanto Olimpia como Cerro Porteño fueron confirmados como equipos que disputarán el torneo de verano Serie Río de la Plata, en Uruguay, desde el 10 al 23 de enero.

Diciembre 26, 2025 05:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Cerro Porteño

Los dos equipos más grandes del Paraguay jugarán amistosos en Uruguay.

Foto: Gentileza - APF

Los dos grandes del fútbol paraguayos, Olimpia y Cerro Porteño, ya fueron anunciados este viernes en horas de la tarde para la Serie Río de la Plata que se jugará del 10 al 23 de enero y que contará con varios equipos del continente.

“Despierta muchísimo interés en el público que no solo está en Montevideo sino en departamentos linderos y de las colectividades que radican en Argentina”, dijo el periodista Rodrigo Domínguez en FALG.

Los otros equipos que ya están confirmados son Alianza Lima de Perú; River Plate, San Lorenzo, Independiente, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, Unión de Santa Fe y Huracán de Argentina; Colo Colo, Deportes Concepción y Universidad de Concepción de Chile; Peñarol, Juventud de Las Piedras, Progreso, Racing, Wanderers y Defensor Sporting y Nacional de Uruguay.

Redacción D10
