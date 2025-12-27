Aldo Bobadilla: “El primer objetivo será ascender a la Primera”

“Es un proyecto muy tentador. El primer objetivo será ascender a la Primera. Los jugadores están preparados y conocen del sacrificio ya que lo demostraron este año con la permanencia en el final del torneo que siempre fue reñido”, dijo Bobadilla.

Luego fue consultado sobre las posibles incorporaciones que tendrá para la temporada 2026. “En el club tenemos una base muy buena. A mi parecer será importante darles oportunidades a esos futbolistas. Queda muy poco por reforzar, lo importante será conseguir una readaptación”, señaló el técnico de 49 años.

En cuanto a la cantidad de jugadores del exterior, Bobadilla manifestó que “Emanuel Kovacs es el único jugador extranjero, él se acopló desde la temporada 2025. Pero hay chances de que vengan dos más pero vamos a esperar que pasen las fiestas para poder definir eso”.

El cuerpo técnico está integrado por: “Víctor Hugo Cabrera y Mario Vázquez (asistentes); José Caballero y Rubén Medina (preparadores físicos) y Pablo Quiñonez (preparador de arqueros).