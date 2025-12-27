“Gracias 2025”, la emotiva reflexión de Julio Enciso

El delantero del Estrasburgo de Francia y la Selección Paraguaya, Julio Enciso, publicó en sus redes una sentida reflexión de lo que fue la temporada 2025. El Albirrojo hizo mención a las dificultades y también a sus sueños de cara a lo que se viene.

“Ya se va el año y quiero decir: Gracias 2025. Un año que no fue fácil, lleno de pruebas, silencios, caídas y aprendizajes. Pero también un año de sueños cumplidos, de volver a creer, de crecer como futbolista y como persona”, comenzó diciendo el jugador que este año chocó con la adversidad de no jugar regularmente en el Brighton, luego la alegría de la clasificación con la Albirroja, la intervención en la rodilla y su resurgir en el Estrasburgo.

“Cada dificultad me hizo más fuerte, cada paso valió la pena. Agradecido con Dios, con mi familia, con los que siempre estuvieron y con los que dudaron también”, agregó.

“Me voy con la cabeza en alto y el corazón lleno. Sé que Dios tiene los mejores planes y este año que llega trabajaremos muy duro para cumplir todos los objetivos. Amén”, cierra el jugador que promete ser una de las figuras en la Copa del Mundo que se disputará en el mes de junio y julio en Norteamérica.