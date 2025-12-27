Óscar Said sigue en la búsqueda

“Estamos viendo un zaguero central, un volante, un mediapunta y tal vez un centrodelantero más”, explicó el titular de San Lorenzo, Óscar Said, a medios de prensa.

De momento se ha confirmado una decena de incorporaciones. Se puede citar a Luis Fernando Cáceres, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Mattias Parris, Alexis Doldán y Jeferson Torales y las renovaciones de Teodoro Paredes, Axel Galeano y Antonio Oviedo. El Rayadito se prepara con todo para su reaparición en la máxima categoría en la temporada 2026.