21 mar. 2026
Fútbol Internacional

El Milan sobrevive al ‘Cholito’ Simeone

El Milan resolvió este sábado con oficio la visita del Torino (3-2) a San Siro, con un Giovanni Simeone protagonista que marcó y provocó un penal para meter en apuros a los ‘rossoneri’, que sin embargo consiguieron sobrevivir al delantero argentino para volver a la segunda plaza y meter presión al Inter de Milán.

Marzo 21, 2026 04:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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El cuadro rossonero festejó en el Meazza.

Foto: @ACMilan

El Milan no desactivó a Simeone. Simplemente consiguió sobrevivir con otros medios. El delantero argentino puso en jaque a la defensa milanista con el tanto del empate en la primera mitad y, sobre todo, en los minutos finales, provocando un penal que reabrió el duelo en el último suspiro. Pudo de hecho el ‘Cholito’ marcar un segundo tanto, pero un pie milagroso de Maignan evitó su doblete.

Cuando Simeone empató el duelo, al borde del descanso, al cazar un rechace en el área de un disparo de Vlasic, el Milan ya mandaba en el marcador gracias al tanto de la noche, a cargo de Strahinja Pavlovic. El central zurdo, atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, se armó de confianza para sacar un zapatazo, a balón botando en la frontal del área, que finalizó tocando el larguero antes de entrar en la meta defendida por Paleari. Confianza total la del serbio, fijo en el esquema de Massimiliano Allegri.

Lejos de animar al Torino en el descanso el tanto de Simeone, fue el Milan el que salió al terreno de juego como si hubiera sido gol suyo. Y en apenas dos minutos, entre el 54 y el 56, cerró el duelo. Primero con el tanto de Rabiot, goleador al segundo palo en un centro lateral de Pulisic. Y después con el de Fofana, demasiado solo para girarse dentro del área, con tiempo para pensar y definir sin demasiada presión.

El partido dejó la buena noticia del regreso del mexicano Santiago Giménez tras pasar casi 5 meses fuera por una lesión en su tobillo derecho que le obligó a pasar por quirófano el pasado 19 de febrero. Su regreso marca una nueva oportunidad para relanzar su imagen en Milan, donde aún no ha terminado de explotar.

Solo en los minutos finales, un penal sobre Simeone reabrió ligeramente el duelo. Convirtió Vlasic, dio un chute de energía que pudo acabar en empate pero que el Milan, pasados esos primeros minutos de zozobra, consiguió estabilizar para encarrilar la victoria. El Milan respondió al Nápoles, recuperó la segunda plaza y metió presión al líder, un Inter con solo cinco puntos de ventaja antes de su partido ante el Fiorentina.

-- Ficha técnica:

. 3 - Milan: Maignan; Tomori (Athekame, m.46), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (Odogu, m.91), Fofana (Ricci, m.70), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku, m.70) y Pulisic (Giménez, m.77).

. 2 - Torino: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (Kulenovic, m.89); Pedersen, Vlasic, Prati (Ilkhan, m.64), Gineitis (Casadei, m.74), Obrador (Nkoukou, m.89); Zapata (Adams, m.64) y Simeone.

Goles: 1-0, m.36: Pavlovic; 1-1, m.44: Simeone; 2-1, m.54: Rabiot; 3-1, m.56: Fofana; 3-2, m.82: Vlasic (p).

Árbitro: F. Fourneau. Mostró tarjeta amarilla a Tomori (m.9), Pavlovic (m.82), Santi Giménez (m.96) por parte del Milan; y a Ilkhan (m.93) por parte del Torino.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte de Italia).

Fútbol Internacional Milan Serie A
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