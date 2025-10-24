24 oct. 2025
El Milan sobrevive a Cuadrado

El Milan sobrevivió este viernes en el tiempo añadido al Pisa (2-2) del colombiano Juan Cuadrado, líder de la rebelión de los suyos desde los once metros y culpable de que el liderato de los ‘rossoneri’, que consiguieron salvar el empate en el minuto 93, esté ahora en el aire, con oportunidades de asalto de Roma o de Inter y Nápoles, que se enfrentan en esta octava jornada de la Serie A.

Milan Pisa

Juan Guillermo Cuadrado marcó el primer tanto de Pisa de penal.

Foto: AFP

Al Milan se le atragantan los recién ascendidos. Perdió en la primera jornada ante el Cremonese y empató en esta ante el Pisa. Ambos partidos, disputados en San Siro. Esta vez, ni siquiera el buen momento del luso Rafael Leao pudo evitar el desastre. Su gol en el minuto 7, nada más comenzar el partido, hizo presagiar una noche tranquila en el Giuseppe Meazza, pero en la segunda mitad, con la entrada de Cuadrado, cambió por completo.

El disparo desde la frontal del área de Leao, que acumula dos jornadas consecutivas marcando en San Siro cuando hasta la pasada acumulaba 512 días sin marcar, dio paso a un monólogo del Milan. Todo bajo la batuta del incombustible Luka Modric. El croata, a sus 40 años, lo juega todo y es fundamental en el buen hacer de los de Massimiliano Allegri.

Se encontró con un excompañero del Real Madrid en el Pisa. Y de la misma edad. Raúl Albiol. Con 40 años cada uno, asentados en el once titular de un equipo de Serie A. Fue el valenciano uno de los sacrificados al descanso por Alberto Gilardino, que dio con la tecla para poner en aprietos al líder, para rozar una primera victoria en Serie A en lo que va de temporada que se le resiste y que en el minuto 93 tenía en sus manos.

Dio entrada a Cuadrado, un jugador acostumbrado a grandes escenarios y con cuentas pendientes en San Siro como exjugador del Inter. Salió agresivo el colombiano, incisivo desde el carril izquierdo jugando a pierna cambiada. Y en el minuto 60 se responsabilizó del penal cometido por mano de Gabbia. Engañó a Maignan y lanzó al Pisa, que encontró la felicidad en el minuto 86, entre el nerviosismo y precipitación del Milan, con un balón al espacio que aprovechó Nzola para poner el 1-2 en el 86.

Se lo creyó el Pisa, pero este Milan ha aprendido a ser un equipo muy rápido. No baja las brazos, tiene claro lo que busca. Y tras varios minutos de asedio, se ganó el empate en el último suspiro con un disparo muy lejano de Athekame, goleador por vez primera con la camiseta ‘rossonera’.

Peleó la victoria el equipo de Allegri, pero Saelemaekers no acertó en la última a convertir una jugada personal preciosa. El empate, aunque salvó la derrota, compromete su liderato, ahora en manos de lo que haga el Roma y de lo que suceda en el clave Nápoles-Inter.

-- Ficha técnica:

. 2 - Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (Athekame, m.76); Giménez (Nkunku, m.76), Leão.

. 2 - Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol (Calabresi, m.46), Caracciolo; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni (Vural, m.71), Bonfanti (Cuadrado, m.46); Meister (Moreo, m.71), Nzola.

Goles: 1-0, m.7: Leao; 1-1, m.60: Cuadrado (p); 1-2, m.86: Nzola; 2-2, m.93: Athekame.

Árbitro: L. Zufferli. Mostró tarjeta amarilla a Athekame (m.82) por parte del Milan; y a Aebischer (m.31), Vural (m.84), Akinsanmiro (m.95), Nzola (m.96), Gilardino (entrenador, m.96) por parte del Pisa.

Incidencias: encuentro correspondiente a la octava jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte Italia).

