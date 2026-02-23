23 feb. 2026
Fútbol Internacional

México mantiene su partido contra Islandia pese a violencia

La selección mexicana de fútbol mantiene en pie su partido amistoso del miércoles en Querétaro (centro) contra Islandia, pese a la violencia desatada en el país como consecuencia de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar en Jalisco (oeste de México).

Febrero 23, 2026 12:47 p. m. • 
Por Redacción D10
MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION

Hechos de violencia se registraron en México tras muerte de líder narco.

Foto: AFP

La Federación Mexicana de Fútbol informó a EFE este lunes que la selección dirigida por Javier Aguirre ya está en Querétaro, centro del país, y cumplirá este lunes sus entrenamientos para el encuentro que asumirá con figuras de la liga local, al no ser fecha FIFA.

La selección de Islandia también se encuentra en la sede del partido, que los mexicanos han tomado como parte de su preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que se enfrentarán en la fase de grupos a Sudáfrica, Corea y un equipo de Europa, aún pendiente de la repesca.

Al convocar a figuras de la Liga Mx sin los futbolistas involucrados en equipos en el extranjero, el seleccionador Javier Aguirre tendrá la oportunidad de ver a algunos jugadores que quizá podrían sumarse a sus candidatos a formar el equipo del Mundial.

Este domingo la Liga Mx suspendió el derbi del fútbol femenino entre Guadalajara y América, como consecuencia de la ola de violencia, y en el Clausura masculino no se celebró el Querétaro-Juárez FC que debía cerrar la séptima jornada del campeonato.

Los hechos de violencia han provocado reacción en medios internacionales que cuestionan si México puede ser una sede segura del próximo Mundial, sobre todo en Guadalajara, centro de los actos de represalia por la muerte del narcotraficante y que albergará cuatro encuentros de la cita futbolística.

Una fuente del Comité Organizador del Mundial dijo que de momento no hay ningún pronunciamiento y que México sigue trabajando en la organización del Mundial en coordinación con la FIFA.

Después del amistoso con Islandia, el equipo mexicano se enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 28 de marzo.

El duelo estará rodeado de expectativas por ver a México ante un rival de primer nivel, liderado por Cristiano Ronaldo, y permitirá comprobar si el Estadio sede de la inauguración del Mundial estará a tiempo y en condiciones de albergar el México-Sudáfrica, primer partido del torneo.

Además de Guadalajara y la Ciudad de México, el país tendrá otra sede mundialista, Monterrey, en el norte del país, donde el 29 de junio Túnez y Japón jugarán el partido 1.000 de los Mundiales.

Fútbol Internacional México Copa Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HByh38rWAAAj6p_.jpeg
Fútbol Internacional
El Santos de Neymar, eliminado del Paulistão de forma poco creíble
El Santos de Neymar naufragó este domingo en cuartos de final del Campeonato Paulista, tras perder 2-1 ante un Novorizontino que se clasificó gracias a un gol del centrocampista Léo Naldi en el último segundo del partido.
Febrero 22, 2026 07:55 p. m.
 · 
Redacción D10
HBydP9dWIAAWyBg.jpeg
Fútbol Internacional
El Estrasburgo de Enciso tumba al Lyon
El Lyon del brasileño Endrick sufrió su primera derrota desde que el exjugador del Real Madrid llegó en el mercado invernal, superado por el Estrasburgo del paraguayo Julio Enciso.
Febrero 22, 2026 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
HByqPKlXIAI4O5V.jpeg
Fútbol Internacional
Roma no baja el ritmo ante el Cremonese de Sanabria
Roma conquistó este domingo la victoria ante el Cremonese (3-0) para confirmarse como uno de los claros candidatos a disputar la próxima Champions League.
Febrero 22, 2026 07:05 p. m.
 · 
Redacción D10
ny.JPG
Fútbol Internacional
Uruguay recibe el trofeo de la Copa del Mundo
Con la presencia del argentino Oscar Ruggeri, campeón en 1986, Uruguay recibió este domingo el trofeo del Mundial de la FIFA como parte del tour que lo lleva por diferentes países.
Febrero 22, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
HByNniwXsAA2RPI.jpeg
Fútbol Internacional
Troilo tumba al Milan
Con un gol de cabeza en los minutos finales, el argentino Mariano Troilo apartó definitivamente de la pelea por el ‘Scudetto’ al Milan y colocó al Parma en una posición privilegiada de la tabla, en zona media y con un colchón de once puntos para con el descenso.
Febrero 22, 2026 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-ARSENAL
Fútbol Internacional
El Arsenal golea al Tottenham y mantiene el pulso por la Premier
El Arsenal mantiene el pulso por la Premier League tras golear al Tottenham Hotspur (1-4) en el derbi de Londres, que le permite aumentar la diferencia a cinco puntos con el Manchester City, que tiene un partido menos.
Febrero 22, 2026 04:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más