Salah encadena su peor racha goleadora en Premier League

Mohamed Salah vive un momento atípico en el Liverpool al atravesar su peor racha goleadora en su carrera en la Premier League, desde su llegada en 2017, al sumar nueve partidos consecutivos sin marcar en el torneo inglés.

Febrero 23, 2026 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Mohamed Salah, jugador de Liverpool.

Foto: AFP

El egipcio, que no ve puerta en Liga desde el 1 de noviembre en la victoria ante el Aston Villa, sí que ha marcado en Liga de Campeones y en la FA Cup, donde firmó una de sus mejores actuaciones del curso al marcar un penalti y repartir una asistencia en un partido que permitió a los ‘Reds’ avanzar a la quinta ronda del torneo.

La pasada temporada fue el máximo goleador y el mejor pasador en la Premier League con 29 goles y 18 asistencias, además de ser elegido mejor futbolista del campeonato y terminar cuarto en el Balón de Oro, mientras que en la presente campaña únicamente ha marcado cuatro goles y ha dado seis asistencias, aunque hay que tener en cuenta que se perdió un mes de competición por la Copa África.

Estas cifras le colocan como el tercer goleador del equipo por detrás de Hugo Ekitike y Cody Gakpo, con diez y cinco goles, respectivamente.

Con contrato hasta verano de 2027, el ‘faraón’ ha sido titular en todos los encuentros desde su regreso, aunque el bajón del egipcio se ha visto reflejado en los resultados del equipo, que, a pesar de ser el vigente campeón de la Premier Legue, ocupa la sexta posición, fuera de los puestos europeos y a 16 puntos del liderato.

Antes de irse con su selección, se produjo un periodo marcado por suplencias y por unas declaraciones públicas que evidenciaron su malestar y su relación tensa con su entrenador al admitir que su relación con el técnico, Arne Slot, estaba rota y que no se sentía querido en el club, por lo que no descartaba una salida en el mercado invernal, que al final no se produjo.

“No hay relación entre nosotros. Antes teníamos una buena relación y ahora, de repente, no hay relación. Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí”, afirmó el delantero el pasado 6 de diciembre después de quedarse sin jugar ante el Leeds United.

Estas palabras, que fueron muy criticadas por los medios británicos, propiciaron que no fuera convocado ante el Inter de Milán, pero, tras pedir perdón, fue titular ante el Brighton, antes de irse a la Copa África, donde consiguió el cuarto puesto con Egipto

“Fue una decisión fácil volver a meterle en el equipo. Lo que hablamos se quedará entre nosotros”, indicó Slot para explicar su regreso al equipo.

Los ‘Reds’ se enfrentarán al West Ham a domicilio, donde Salah buscará redimirse y acabar con su sequía goleadora para seguir en la pugna por los puestos europeos al ocupar la sexta plaza con los mismos puntos del Manchester United, que se sitúa en la quinta posición con un partido menos, y del Chelsea, que es cuarto.

Fútbol Internacional
El Estrasburgo de Enciso tumba al Lyon
El Lyon del brasileño Endrick sufrió su primera derrota desde que el exjugador del Real Madrid llegó en el mercado invernal, superado por el Estrasburgo del paraguayo Julio Enciso.
Febrero 22, 2026 07:12 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Roma no baja el ritmo ante el Cremonese de Sanabria
Roma conquistó este domingo la victoria ante el Cremonese (3-0) para confirmarse como uno de los claros candidatos a disputar la próxima Champions League.
Febrero 22, 2026 07:05 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Uruguay recibe el trofeo de la Copa del Mundo
Con la presencia del argentino Oscar Ruggeri, campeón en 1986, Uruguay recibió este domingo el trofeo del Mundial de la FIFA como parte del tour que lo lleva por diferentes países.
Febrero 22, 2026 06:01 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Troilo tumba al Milan
Con un gol de cabeza en los minutos finales, el argentino Mariano Troilo apartó definitivamente de la pelea por el ‘Scudetto’ al Milan y colocó al Parma en una posición privilegiada de la tabla, en zona media y con un colchón de once puntos para con el descenso.
Febrero 22, 2026 04:35 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
El Arsenal golea al Tottenham y mantiene el pulso por la Premier
El Arsenal mantiene el pulso por la Premier League tras golear al Tottenham Hotspur (1-4) en el derbi de Londres, que le permite aumentar la diferencia a cinco puntos con el Manchester City, que tiene un partido menos.
Febrero 22, 2026 04:10 p. m.
Redacción D10
Fútbol Internacional
Dura derrota del Sunderland de Alderete
El Fulham, que sumaba tres caídas consecutivas en Premier League, retornó a la senda de la victoria tras derrotar al Sunderland de Omar Alderete.
Febrero 22, 2026 03:41 p. m.
