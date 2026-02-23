23 feb. 2026
Fútbol Internacional

Benfica dice que apelará la decisión de la UEFA de suspender a Prestianni

El Benfica apelará la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid por sus supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida, según anunció este lunes el club lisboeta.

Febrero 23, 2026 04:01 p. m.
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM

Vinícius y Gianluca Prestianni, envueltos en una gran polémica.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

En un comunicado, el Benfica lamenta “verse privado del jugador mientras el proceso aún está bajo investigación” y señala que es consciente de que, aunque apele la decisión, “es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico” para el partido del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu.

Las ‘águilas’ concluyen el comunicado reafirmando su compromiso “inquebrantable” en la lucha contra el racismo y la discriminación, “valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en la labor de la Fundación Benfica y en figuras destacadas de la historia del club, como Eusébio”.

El Benfica se enfrentará al Real Madrid tras haber perdido el partido de ida en Lisboa por 0-1, con un gol de Vinícius Júnior, quien posteriormente denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni.

La decisión del máximo organismo de fútbol europeo fue anunciada este lunes y llega tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina y por la “presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio”. EFE

UEFA Benfica Vinícius
