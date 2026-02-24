Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, señaló Hakimi en su cuenta de X.

El canterano del Real Madrid añadió que espera “con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente”.