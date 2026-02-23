23 feb. 2026
Una mujer apuñala a su marido al creer que la insultaba cuando veía fútbol

Una mujer fue detenida en Nápoles (sur) acusada de maltrato familiar y lesiones agravadas, después de herir con un cuchillo a su marido, tras creer que los insultos que el hombre profería mientras veía por televisión el partido entre el Atalanta y el Nápoles iban dirigidos a ella.

Febrero 23, 2026 12:16 p. m.
FBL-ITA-SERIEA-ATALANTA-NAPOLI

Atalanta vs. Napoli, el partido en cuestión.

ISABELLA BONOTTO/AFP

El incidente ocurrió durante el encuentro en el que el equipo de Antonio Conte vio anulado un penalti tras la revisión del VAR, lo que causó la ira del aficionado, un napolitano de 40 años, informaron este lunes medios italianos.

Su esposa, de 35 años, interpretó que las palabras iban dirigidas contra ella, amenazó a su pareja y, ante la negativa del hombre a abandonar la vivienda, le lanzó primero unas tijeras y después varios cuchillos de cocina, uno de los cuales le causó heridas en el costado.

El hombre, sangrando, logró avisar a los servicios de emergencia mientras la agresora continuaba lanzando objetos punzantes. Los carabineros (policía militarizada italiana) desplazados al domicilio arrestaron a la mujer, en cuyo bolso encontraron otras tres armas blancas.

La víctima permanece ingresada en el Hospital del Mar, donde se recupera de las lesiones, sin que su vida corra peligro. EFE

