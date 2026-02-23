Justicia permite salida del país del presidente de AFA, imputado por corrupción

Un fallo firmado por el juez Diego Amarante el pasado 19 de febrero citó a Tapia a brindar declaración indatagatoria en una causa en la que fue imputado por la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos y prohibió su salida de país “con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos”.

Sin embargo, el magistrado autorizó este lunes al dirigente a visitar las ciudades de Barranquilla, en Colombia, y de Río de Janeiro, en Brasil, “con el fin de participar de actividades oficiales en su carácter de presidente de la AFA y de vicepresidente de la CONMEBOL”.

En el escrito al que accedió EFE, el juez destacó que las fechas del viaje no interfieren con las audiencias indagatorias fijadas para este 5 de marzo y, al brindar la autorización excepcional, fijó un embargo de 5 millones de pesos (unos 3.597 dólares) para garantizar su “sujeción al proceso”.

Amarante advirtió, además, que el imputado deberá dar cuenta de manera digital o presencial de su regreso al país “bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura”.

La causa investiga una supuesta maniobra por más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social y a raíz de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.

La decisión judicial de la semana pasada alcanzó también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, así como a su director general, Gustavo Roberto Lorenzo, al secretario general, Cristian Ariel Malaspina, y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez. EFE