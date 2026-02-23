23 feb. 2026
Fútbol Internacional

Justicia permite salida del país del presidente de AFA, imputado por corrupción

La Justicia argentina autorizó este lunes al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, a viajar a Colombia y Brasil “con el fin de participar de actividades oficiales”, tras el fallo que la semana pasada prohibió su salida del país, en una causa que lo investiga por presunta corrupción.

Febrero 23, 2026 05:38 p. m.
FILES-FBL-ARGENTINA-CORRUPTION-INVESTIGATION

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA.

JUAN MABROMATA/AFP

Un fallo firmado por el juez Diego Amarante el pasado 19 de febrero citó a Tapia a brindar declaración indatagatoria en una causa en la que fue imputado por la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos y prohibió su salida de país “con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos”.

Sin embargo, el magistrado autorizó este lunes al dirigente a visitar las ciudades de Barranquilla, en Colombia, y de Río de Janeiro, en Brasil, “con el fin de participar de actividades oficiales en su carácter de presidente de la AFA y de vicepresidente de la CONMEBOL”.

En el escrito al que accedió EFE, el juez destacó que las fechas del viaje no interfieren con las audiencias indagatorias fijadas para este 5 de marzo y, al brindar la autorización excepcional, fijó un embargo de 5 millones de pesos (unos 3.597 dólares) para garantizar su “sujeción al proceso”.

Amarante advirtió, además, que el imputado deberá dar cuenta de manera digital o presencial de su regreso al país “bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su inmediata captura”.

La causa investiga una supuesta maniobra por más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social y a raíz de un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa.

La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora y la mayoría de los clubes.

La decisión judicial de la semana pasada alcanzó también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, así como a su director general, Gustavo Roberto Lorenzo, al secretario general, Cristian Ariel Malaspina, y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez. EFE

Claudio Tapia AFA Conmebol
Más contenido de esta sección
3dae77dfd203a12acc7ffc977f8adefb1db537efw.jpg
Fútbol Internacional
Fernando Diniz, destituido como técnico del Vasco da Gama
El exseleccionador brasileño Fernando Diniz fue destituido este domingo como técnico del Vasco da Gama, tras perder en casa, por 0-1, el partido de ida de semifinales del Campeonato Carioca frente al Fluminense.
Febrero 23, 2026 06:45 a. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-MEXICO-CRIME-DRUG TRAFFICKING-OPERATION
Fútbol Internacional
Muerte de líder narco desata terror en México y golpea al fútbol
Violencia tras muerte ‘El Mencho’ provocó suspensión Clásico femenino y Querétaro-Juarez. La preocupación es grande a meses del Mundial.
Febrero 23, 2026 06:35 a. m.
 · 
Redacción D10
HByh38rWAAAj6p_.jpeg
Fútbol Internacional
El Santos de Neymar, eliminado del Paulistão de forma poco creíble
El Santos de Neymar naufragó este domingo en cuartos de final del Campeonato Paulista, tras perder 2-1 ante un Novorizontino que se clasificó gracias a un gol del centrocampista Léo Naldi en el último segundo del partido.
Febrero 22, 2026 07:55 p. m.
 · 
Redacción D10
HBydP9dWIAAWyBg.jpeg
Fútbol Internacional
El Estrasburgo de Enciso tumba al Lyon
El Lyon del brasileño Endrick sufrió su primera derrota desde que el exjugador del Real Madrid llegó en el mercado invernal, superado por el Estrasburgo del paraguayo Julio Enciso.
Febrero 22, 2026 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
HByqPKlXIAI4O5V.jpeg
Fútbol Internacional
Roma no baja el ritmo ante el Cremonese de Sanabria
Roma conquistó este domingo la victoria ante el Cremonese (3-0) para confirmarse como uno de los claros candidatos a disputar la próxima Champions League.
Febrero 22, 2026 07:05 p. m.
 · 
Redacción D10
ny.JPG
Fútbol Internacional
Uruguay recibe el trofeo de la Copa del Mundo
Con la presencia del argentino Oscar Ruggeri, campeón en 1986, Uruguay recibió este domingo el trofeo del Mundial de la FIFA como parte del tour que lo lleva por diferentes países.
Febrero 22, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más