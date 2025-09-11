11 sept. 2025
Fútbol Internacional

El Manchester United cede a André Onana al Trabzonspor

El Manchester United hizo oficial la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor, en un acuerdo que no incluye opción de compra.

Septiembre 11, 2025 07:33 p. m. • 
Por Redacción D10
20250410_184543.jpg

Onana se va cedido del Manchester United.

Foto: Gentileza

El Manchester United hizo oficial la cesión del portero camerunés André Onana al Trabzonspor, en un acuerdo que no incluye opción de compra y que ha podido cerrarse gracias a que el mercado turco permanece abierto hasta este viernes.

Onana, que había perdido la titularidad en la Premier League en favor del turco Altay Bayindir, quedó todavía más relegado tras la incorporación del belga Senne Lammens en el último día del mercado estival.

Hasta ahora, solo había disputado un encuentro esta temporada, en la Copa de la Liga, en el que el United cayó en los penaltis frente al modesto Grimsby Town, de cuarta categoría, y en el que el guardameta no estuvo acertado.

El camerunés llegó al United en 2023 procedente del Inter de Milán, en un traspaso cercano a los 47 millones de libras, con la misión de suceder a David de Gea, pero sus errores y la irregularidad mostrada en sus dos campañas en Old Trafford le fueron apartando progresivamente del once inicial.

Onana será baja en parte de la temporada, ya que está previsto que dispute con Camerún la Copa África 2025, torneo que se celebrará entre diciembre y enero y que podría dejarle fuera de su club hasta seis semanas, en función del recorrido de su selección en el campeonato. EFE

Fútbol Internacional Onana Manchester United
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Steve Mandanda
Fútbol Internacional
Steve Mandanda, campeón del mundo en 2018, anuncia su retirada
Steve Mandanda, emblemático meta del Olympique de Marsella (OM) y campeón del mundo con Francia en 2018, anunció este miércoles en ‘L'Équipe’ que se retira del fútbol profesional a los 40 años.
Septiembre 10, 2025 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10
mundial de clubes
Fútbol Internacional
FIFA destaca el éxito del Mundial del Clubes
El Mundial de Clubes 2025 tuvo una audiencia de 2.700 millones de espectadores
Septiembre 09, 2025 01:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Italia
Fútbol Internacional
Italia sobrevive en el surrealismo
Caminando en el alambre durante todo el partido, incapaz de imponerse con claridad a un rival inferior y superviviente en un partido surrealista, Italia consiguió este lunes mantener vivas sus opciones de acudir al Mundial 2026 con una victoria agónica ante Israel (4-5) que volvió a dejar en evidencia las carencias de un equipo muy limitado.
Septiembre 08, 2025 06:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Suárez
Fútbol Internacional
Aumentan la suspensión para Luis Suárez
La MLS sancionó este lunes con tres partidos de suspensión al uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, por escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, torneo que también suspendió al Pistolero por seis encuentros adicionales.
Septiembre 08, 2025 05:50 p. m.
 · 
Redacción D10
marruecos_62932183.jpg
Fútbol Internacional
Marruecos clasifica al Mundial
La goleada de Marruecos ante Níger (5-0) en el flamante estadio, recién inaugurado, Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, convirtió al combinado de Waild Regragui en el primer equipo de África en lograr el billete para el Mundial 2026 y el decimoséptimo en total.
Septiembre 08, 2025 07:57 a. m.
 · 
Redacción D10
G0RTGYnWUAAYtdE.jpeg
Fútbol Internacional
Recital para el recuerdo
La salida más compleja de España camino del sueño del Mundial 2026 la solventó con un recital histórico en Konya, minimizando a Turquía con un recital futbolístico que le otorga el liderato del Grupo E y encarrila el pase con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran Torres.
Septiembre 07, 2025 07:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más